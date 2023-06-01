لأول مرة – جالكسي زد فليب 5 قد يحصل على دعم خدمة Samsung DeX

سيأتي هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 5 بعدد كبير من الترقيات عن تلك التي رأيناها على هاتف زد فليب 4. هذه المرة سيحصل الهاتف على مفصلة جديدة وشاشة غطاء أكبر بكثير.

ولكن يبدو أنه سيكون أول هاتف صدفي قابل للطي يحصل على دعم من خدمة Samsung DeX، الميزة التي لطالما كانت من نصيب هواتف جالكسي الرئيسية.

جالكسي زد فليب 5 يحصل على دعم Samsung DeX

على الرغم من أن هواتف سامسونج الصدفية القابلية للطي دائماً ما تمتعت بأحدث شرائح المعالجة وشاشات استثنائية والعديد من المواصفات الرائدة الأخرى، ولكن لطالما افتقرت إلى عدد كبير من ميزات السوفتوير.

على سبيل المثال، كاميرات جالكسي زد فليب دائماً تأتي متخلفة في الترتيب خلف هواتف جالكسي S الرئيسية. أما من ناحية السوفتوير، فلقد غابت عنها تماماً خدمة Samsung DeX، والتي تعتبر واحدة من أهم المزايا على هواتف جالكسي S.

ولكن وفقاً لتقرير موقع SamMobile الذي يدّعي أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر داخلية، فإن سامسونج ستحاول إصلاح مشاكل الدعم البرمجي على جالكسي زد فليب التالي.

سيحصل هاتف جالكسي زد فليب 5 على دعم Samsung DeX، كما وسيحتوي على إعداد كاميرا أفضل. ربما هذا يعني أن سامسونج بدأت تتعامل مع هذا الجهاز على كونه أحد هواتفها الرئيسية.

دعم DeX متوفر بالفعل على هواتف سامسونج القابلة للطي التي تنطوي على شكل كتاب “Fold” ولكن هذه الميزة كانت ولا تزال غائبة عن هواتف الشركة متوسطة المدى من تشكيلة جالكسي A.

في حال كنت لا تعلم بالضبط ما هي خدمة DeX، فهي عبارة عن أداة برمجية تتيح لك استخدام الهاتف كوحدة معالجة مركزية للكمبيوتر. إذ من الممكن توصيل الهاتف بالشاشات الخارجية مثل شاشات التلفاز الذكية والعمل على واجهة مماثلة لواجهة سطح المكتب.

على حسب نوع وطراز الجهاز الذي تمتلكه، فمن الممكن توصيل الجهاز لاسلكياً أو باستخدام محول USB-C-to-HDMI وتوصيل لوحات المفاتيح والماوس إلى جهاز جالكسي الذي أصبح يتعامل كما لو كان شاشة تلفاز ذكية.

توفر سامسونج دعم لخدمة DeX على كل من أنظمة ويندوز و macOS وكل ما تحتاجه للبدء هو جهاز متوافق مع الخدمة وكابل USB-C.

هذه الخدمة متاحة أيضاً على أجهزة سامسونج اللوحية لكونها تمتاز بشاشات كبيرة الحجم، مما يعني أنك لست مُضطر على توصيلها بشاشات خارجية. هذه الميزة غير متاحة على الأجهزة الأخرى بسبب شاشاتها الصغيرة.