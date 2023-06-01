ميزات تمس الحاجة إليها قادمة لسلسلة جالكسي S23 في الطريق!

من المتوقع أن تصدر سامسونج تحديث برمجي جديد لسلسلة جالكسي S23 خلال وقت قريب جداً. سيكون هذا التحديث عبارة عن تحديث شامل للسوفتوير وليس مجرد تصحيحاً أمنياً.

قد يكون هذا هو تحديث الكاميرا الذي ننتظره منذ أسابيع طويلة بفارغ الصبر والذي من المفترض أن يعمل على إصلاح مشاكل الكاميرا ويجلب معه العديد من الميزات الجديدة.

تم رصد رقم طراز التحديث الذي يحمل رقم البنية S91 * BXXU2AWEB لسلسلة جالكسي S23 بواسطة tarunvats33 والذي نشر الخبر فوراً على تويتر.

يبدو أن الإصدار الجديد من التحديث متاح لبعض المشتركين في البرنامج التجريبي لمستخدمي الصين والهند وأوروبا وبعض المناطق الأخرى.

لا نعلم ما هي التغييرات القادمة لأن الأمر غير واضح علناً حتى الآن، وبالتالي لا نعلم ما هي الإضافات الجديدة، أو الأشياء التي تنوي شركة سامسونج إصلاحها من خلاله. ولكن لفترة طويلة من الوقت، يُشاع أن هناك تحديث ضخم قادم من أجل كاميرات سلسلة جالكسي S23 وربما يكون هذا هو التحديث المعني.

بجانب الإصلاحات، من المتوقع أن يجلب التحديث العديد من التحسينات والميزات اللطيفة، على الرغم من أننا على يقين أن معظم هذه الميزات ستكون حصرية لطراز ألترا.

إذا كان هذا التحديث هو الذي ننتظره فسيأتي بميزة التكبير بمعدل 2x للقطات الشخصية بدلاً من معدل 1x أو خيار عدسة التكبير 3x. لذا، من المؤكد أن خيار 2x سيحاول تحقيق توازن أكبر في خيارات التكبير أثناء التقاط الصور الشخصية.

وقد ذكرت سامسونج في بيان سابق بأنها تعتزم تحسين وضع تصوير الفيديو بمعدل تقريب 2x. وبدلاً من اقتصاص الفيديو رقمياً سيتم التبديل إلى وضع كاميرا 50 ميجابكسل تلقائياً على طراز ألترا من أجل تحسين جودة الصورة.

علاوة على ما سبق، فلقد كانت هناك أنباء عن قيام سامسونج بتحسين تسجيل مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة. ولكن الأهم من كل ذلك، أنه من المفترض أن يعمل هذا التحديث على إصلاح مشكلة الهالة المتوهجة حول الكائنات والأشياء في الصور أثناء التصوير في وضع الإضاءة المنخفضة وتفعيل HDR.

لقد أكدت شركة سامسونج سابقاً أنها تعمل بالفعل على إصلاح هذه المشكلة من خلال التحديث القادم لسلسلة جالكسي S23 ولكنها لم تحدد جدول زمني محدد لموعد طرحه.