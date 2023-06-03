هاتف Nothing Phone 2 قادم هذا الصيف بمعالج رائد!

من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف نوثينج فون 2 – Nothing Phone 2 هذا الصيف وسيتم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC.

لقد كانت هناك عدة شائعات تشير إلى أن الهاتف سيحتوي على معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ولكن مؤخراً قرر الرئيسي التنفيذي للشركة أن يضع حداً لهذه الشائعات ويؤكد على نوع المعالج من خلال سلسلة متتالية من التغريدات على موقع تويتر قائلاً خلالها أن هاتف Nothing Phone 2 سيحصل على ترقية واضحة مقارنة بهاتف Nothing Phone 1.

في فبراير الماضي، كانت هناك تقارير متضاربة حول نوع المعالج الذي سيتم استخدامه في هاتف Nothing Phone 1. وذكرت بعض التقارير أنه لن يستخدم أي شريحة من Snapdragon 8.

يبدو أن الشركة لم تكن قادرة على تحديد نوع المعالج الذي سيتم استخدامه آنذاك، ومع ذلك فلقد افترضت العديد من المصادر أنه سيتم استخدام معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

بالتأكيد من المستبعد أن تستخدم الشركة معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي تم تجهيز سلسلة جالكسي S23 به وحتى وإن كان هذا هو قرار الشركة فكان من المفترض أن نعرف مثل هذه التفاصيل بحلول اليوم.

ولكن لحسن الحظ، أن معالج Snapdragon 8+ Gen 1 هو بالفعل معالج أكثر من رائع وحصل على عدد كبير من التحسينات فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

لقد شعرنا جميعاً بخيبة أمل مع سلسلة جالكسي S22 بسبب معالج Snapdragon 8 Gen 1 الذي لم يرتقي للمستوى المطلوب سواء من حيث استقرار الأداء أو كفاءة الطاقة أو درجات الحرارة فضلاً عن تعطشه للطاقة وضعف عمر البطارية.

لذلك، قررت شركة كوالكم التبديل والتعاون مع شركة TSMC من أجل تطوير معالج Snapdragon 8+ Gen 1 والذي أثبت كفاءته بالفعل في جميع معايير الصناعة.

مع إطلاق هاتف Nothing Phone 2 سيكون مر على عمر معالج Snapdragon 8+ Gen 1 قرابة العام ومن المتوقع أن يكون سعر المعالج أصبح أرخص كثيراً من سعر الإطلاق الأولي. وبالتالي، من المؤكد أن تحصل شركة نوثينج على خصم إذا ما قررت استخدامه في النهاية ويصبح سعر الهاتف النهائي أرخص كثيراً مقارنة بجميع الهواتف الرائدة التي تم تجهيزها بنفس المعالج.

على كل حال، دعونا ألا نسبق الأحداث وننتظر سماع المزيد من التفاصيل حول هاتف Nothing Phone 2. ففي النهاية، إذا حصل الهاتف على المعالج المعني فسوف يكون بمثابة ترقية هائلة على هاتف Nothing Phone 1 الذي استهدف مستخدمي الفئة المتوسطة خلال العام الماضي.