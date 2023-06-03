مترجم الكتب و الصور و الوثائق الأول عربيًا و عالميًا

لا غنى عن تطبيق الترجمة على الايفون والايباد، وتطبيق “مترجم الصور والكتب والوثائق” هو أحد أفضل تلك التطبيقات، ولا يقتصر دوره فقط على الترجمة، بل يقدم العديد من المزايا الأخرى، فهو أشبه بعدة تطبيقات جُمعت في تطبيق واحد، وهو متاح الآن ل ٣ ايام تجربة مجانية!

ملخص خصائص البرنامج:

ترجمة أي وثيقة أو كتاب أو صورة بأي لغة كانت إلى العربية أو العكس.

حماية الملفات والوثائق بقفل.

توقيع الوثائق و المعاملات.

تحويل الصور والكتب إلى نصوص للاستفادة منها.

طباعة الوثائق.

مشاركة الملفات و الوثائق

إرسال الملفات و الوثائق من البرنامج إلى جهاز الحاسب والعكس بخاصية نقل البيانات الموجودة في البرنامج.

دعم العربية وأكثر من ١٢٠ لغة أخرى بشكل كامل.

مميزات تطبيق المترجم للايفون

1. الترجمة من وإلى أي لغة: يدعم التطبيق العديد من اللغات، كل اللغات التي تود الترجمة منها وإليها ستجدها داخل التطبيق. الترجمة داخل التطبيق دقيقة وله القدرة على ترجمة الكلمات المفردة والنصوص الطويلة على حد سواء.

2. المسح الضوئي وترجمة الكتب والوثائق: لا يقوم تطبيق المترجم بترجمة النصوص فقط بل له القدرة كذلك على ترجمة الوثائق والأوراق والكتب، حتى الصور وملفات PDF يستطيع التطبيق التعرف على النصوص داخلها وترجمتها.

3. استخراج النصوص: هذه ميزة في غاية الأهمية إذ يتمكن التطبيق من التعرف على النصوص واستخراجها وتحويلها إلى شكل رقمي بحيث يمكن ترجمتها ونسخها ولصقها، سواءً كانت تلك النصوص في صورة أو ملف PDF وغيرها.

4. تعديل ملفات PDF: ملفات PDF هي أكثر أنواع الملفات المكتبية شيوعاً. تطبيق المترجم سوف يعطيك القدرة على ترجمة هذه الملفات مع خيارات تعديل مختلفة عليها وإمكانية التوقيع عليها وحمايتها بكلمة مرور وكذلك توصيل الايفون أو الايباد بالطابعة وطباعة ما تريد من مستندات، يتيح التطبيق كذلك نقل الملفات من الايفون والايباد إلى الحاسوب والعكس.

أكثر من مجرد مترجم!

تطبيق المترجم لا يوفر فقط ترجمة الكلمات والنصوص من وإلى اللغات المختلفة بل يتعدى دوره إلى أمور أخرى إضافية تجعله تطبيقاً متكاملاً لا غنى عنه في الدراسة أو العمل، وسواءً اعتمدت عليه من أجل الترجمة أو الأمور الأخرى التي يوفرها.

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش.

نظام تشغيل ملائم: iOS 10.0 فما أحدث.

الحجم: 125 ميجابايت.

التحميل مع إتاحة ل ٣ ايام تجربة مجانية!

المطور: Nayer Abu Soud