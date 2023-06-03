ساعات جالكسي وتش ستكون قادرة على التبنؤ بمشكلة الرجفان الأًذيني!

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمنح ساعات جالكسي وتش ميزة إشعار المستخدم عند اكتشاف مشكلة عدم انتظام ضربات القلب، مما يعني أنه سيتم تسليح ساعات جالكسي وتش بالفعل بميزة اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب، وسيتم تنشيط مستشعر ECG على الساعة من أجل جمع قراءات وبيانات أكثر دقة.

تم تطوير هذه الميزة خصيصاً من أجل اكتشاف الرجفان الأذيني الذي يعد أحد أشكال عدم انتظام ضربات القلب ومن المؤشرات الصحية الخطيرة التي تشير إلى وجود علة في طريقة وعمل ضربات القلب.

وبالتالي، من ناحية الصحة العامة وسلامة العافية، فهي تمثل قفزة قوية لصالح شركة سامسونج من أجل تسخير منصة جالكسي وتش لمساعدة المستخدم واعتبارها إحدى أفضل الأجهزة لكل ممن يريدون أن يكونوا على وعي أكبر بسلامتهم الصحية.

هذه الميزة الجديدة والتي تُعرف باختصار IHRN في ساعات جالكسي وتش سوف تتيح للمستخدم العديد من الأدوات الخاصة بمراقبة الصحة العامة.

في الوقت الحالي، تحتوي ساعات جالكسي وتش 5 بالفعل على الأدوات اللازمة من أجل قياس معدل ضربات القلب. كما وتحتوي على ميزة HR التي من شأنها إخطار المستخدم في حالة اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب مثل معدل ضربات القلب المنخفض أو المرتفع بشكل غير طبيعي.

ومع ذلك، فهناك أخبار جيدة وأخبار سيئة في نفس الوقت. الأخبار الجيدة هي أن سامسونج أكدت على أن ميزة IHRN ستكون متوفرة على كل من ساعات جالكسي وتش 5 وجالكسي وتش 4. ولكن الأخبار السيئة هي أن الميزة لن تكون متوفرة إلا بعد وقت لاحق.

ستكون هذه الميزة جزءًا من تحديث One UI 5 Watch الذي من المتوقع أن يتم طرحه خلال وقت لاحق من العام الجاري. هذا يعني، أن سامسونج تنوي الانتظار حتى موعد الإعلان عن ساعة جالكسي وتش 6 وستكون الميزة متوفرة بشكل حصري لهذه الساعات لفترة وجيزة بعد وقت الإعلان.

هذا يعني أننا لسنا متأكدين حتى الآن من الموعد المحدد الذي يؤكد على توافر الميزة من أجل ساعات جالكسي وتش الحالية. أيضاً من الممكن ألا يتم توافرها على نطاق واسع، وأن تكون حصرية لأسواق دوناً عن غيرها. مما يعني أنه من الممكن ألا تكون الميزة متاحة في جميع المناطق.