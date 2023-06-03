سامسونج تتراجع عن فكرة استبدال محرك جوجل بمحرك Bing على أجهزتها

شركة سامسونج كانت تفكر بالفعل في استبدال محرك بحث جوجل بمحرك Bing على جميع أجهزتها الذكية. ولكن بحسب التقارير الأخيرة، فإن الشركة الكورية تراجعت عن هذه الفكرة في اللحظات الأخيرة وقررت الإبقاء على محرك جوجل كمحرك بحث افتراضي على جميع هواتفها الذكية.

إذا افترضنا أن شركة سامسونج قررت بالفعل التبديل إلى محرك Bing لكان الأمر بمثابة فوز كاسح لمحرك Bing، وفي نفس الوقت خسارة كبيرة لمحرك جوجل.

منذ إطلاقه في عام 2022، يكافح محرك Bing لاكتساب موطئ قدم قوي في سباق محركات البحث. وبحسب الإحصائيات، فإن محرك جوجل يهيمن على سوق محركات البحث بنسبة بلغت 96% تقريباً على الأجهزة الذكية، بينما تمثل نسبة محرك Bing حوالي 1% فقط.

لو كان هذا حدث فكان من المفترض أن يؤثر التغيير والانتقال إلى محرك بحث جديد على تجربة التصفح الافتراضية فقط على هواتف سامسونج.

وبحسب التقارير، فإن شركة سامسونج كانت بالفعل تقرر الانتقال إلى محرك Bing وكانت مدركة أن هذا التبديل لن يؤثر بشكل كبير على المستخدمين وهذا لأن معظمهم لا يفضل متصفح سامسونج ويستبدله في جميع الأحوال بمتصفح جوجل كروم والذي يأتي مثبتاً بشكل مُسبق على جميع هواتف سامسونج.

خلال الأشهر الأخيرة، تكافح جوجل لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي التي انفجرت بين عشية وضحاها، وهي على وعي كامل بهيمنة بوت ChatGPT المملوك لشركة Open AI وبالتالي فإن اللاعبين الكبار مثل جوجل ومايكروسوفت لا يريدون أن يقفون مكتوفي الأيدي أمام هيمنة Open AI.

ضخت مايكروسوفت استثمارات هائلة في بوت ChatGPT بهدف دمج نموذج الذكاء الاصطناعي اللغوي في محرك البحث الخاص بها وبعض التطبيقات الأخرى.

منذ ذلك الحين استطاع محرك Bing أن يكتسب قدرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وأصبح أحد أفضل محركات البحث في السوق، خاصة بعد فشل Bard في القدرة على مواكبته.

وعلى الرغم من أن شركة سامسونج قررت التخلي عن محرك Bing في اللحظات الأخيرة، إلا أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن الشركة لا تزال تضع محرك Bing في خططها المستقبلية كمحرك بحث افتراضي على أجهزتها، مما يعني أن سامسونج لا تزال بالفعل تدرس دمج محرك بحث مايكروسوفت على أجهزتها في المستقبل.