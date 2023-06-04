بعد زيارته لمقر شركة سامسونج – بيل جيتس يكشف عن نوع هاتفه المفضل لعام 2023

خلال العام الماضي كشف مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، أنه يستخدم هاتف جالكسي زد فولد 3 كهاتف أساسي للاستخدامات اليومية. وهذا ما جاء في كلمته أثناء الرد على جلسة “أسالني أي شيء” على بوابة Reddit وذلك كان في شهر مايو من العام الماضي.

وبهذا من السهل تخمين نوع الهاتف الجديد للملياردير الأمريكي، حيث أكد جيتس بالفعل أنه قرر الترقية إلى جالكسي زد فولد 4 هذا العام وذلك جاء خلال حديثه أثناء جلسة AMA أيضاً.

بيل جيتس يفضل استخدام هاتف جالكسي زد فولد 4 بفضل شاشته الكبيرة

قال جيتس أن رئيس شركة سامسونج، السيد لي جاي يونج، أهداه هاتف جالكسي زد فولد 4 أثناء زيارة جيتس لمقر الشركة الرئيسي في كوريا الجنوبية العام الماضي. حيث التقي بيل برئيس شركة سامسونج في شهر أغسطس من عام 2022 بعد أيام قليلة من إطلاق الشركة الكورية للجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي.

من الواضح أن رئيس شركة سامسونج رأي جيتس أنه لا يزال يستخدم هاتف العام الماضي وقرر منحه النموذج الجديد للاستفادة من تقنياته الحديثة.

ولكن ربما يتساءل بعضنا الآن عن السر في جعل مؤسس شركة مايكروسوفت يفضل استخدام هاتف جالكسي زد فولد 4 على هواتف الايفون، ولكن الأمر ليس سراً.

أجاب جيتس خلال الجلسة أنه يفضل استخدام هاتف جالكسي زد فولد 4 بفضل شاشته الكبيرة التي تسمح له بالقدرة على استخدام الهاتف كجهاز لوحي عند الحاجة.

هاتف سامسونج الرائد القابل للطي يحتوي على شاشة قياس 7.6 إنش Dynamic AMOLED 2x بمعدل تحديث 120Hz وذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة، لذا من السهل حقاً استخدام الهاتف كجهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد.

وقال بيل في جلسته أنه يعتمد على الهاتف القابل للطي من أجل الفحص والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به على بريد Outlook. هذا وبالإضافة إلى استخدامه لعدد كبير من تطبيقات الويندوز المدعومة على الاندرويد بواسطة هاتف جالكسي زد فولد 4.

إذن لم يعد متبقي سوى سؤال واحد يطرح نفسه علينا الآن وهو “هل من الممكن أن يقرر جيتس الترقية إلى هاتف جالكسي زد فولد 5 هذا العام؟”

بطبيعة الحال تكشف شركة سامسونج عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي في شهر أغسطس، وبجانبها الجيل الجديد من ساعات الشركة الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية.

لذا، من المتوقع أن تلتزم سامسونج بنفس الجدول الزمني من أجل الكشف عن هواتف الجيل الجديد القابلة للطي أيضاً. حتى الآن لا تزال التسريبات حول هذه الهواتف نادرة جداً، ولكن كل ما حصلنا عليه إلى الآن هو أن هاتف جالكسي زد فليب 5 قد يحتوي على شاشة ثانوية أكبر حجماً وقد يأتي بوزن أثقل من هاتف العام الماضي.

ولكن الأخبار الجيدة تشير إلى أن سامسونج تستعد لتجهيز هاتف جالكسي زد فولد 5 بفتحة مُخصصة لاحتواء قلم S-Pen الرقمي أثناء عدم استخدامه. هذه الميزة وحدها كفيلة بمنح هاتف جالكسي زد فولد 5 ميزة تنافسية في سوق الهواتف القابلة للطي.