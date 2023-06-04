النظرة الأولى على هاتف شاومي 14 قبل الإطلاق

في الحقيقة نحن لا نتوقع إطلاق هاتف شاومي 14 قبل نهاية العام الجاري. ولكن إذا كنت متحمس لهذا الهاتف، فيمكنك إلقاء نظرة خاطفة على تصميم الهاتف من الأمام من خلال الصورة المُرفقة في هذا التقرير.

تم مشاركة هذه الصورة بواسطة Ice Universe وهو أحد مسربي الأخبار المشهورين على موقع تويتر. من الواضح أن الهاتف يحتوي على حواف موحدة على طول جوانبه الأربعة، ويمتاز بشاشة منحنية، وفتحة ثقب مركزية لاحتضان كاميرا الصور الشخصية. يبدو أن تصميم الهاتف أكثر من رائع بكل تأكيد، وهو أمر اعتدنا على رؤيته مع جميع الهواتف التي تمتاز بحواف موحدة.

جميع الأزرار الجانبية متواجدة على الإطار الأيمن من الهاتف. يظهر زر الطاقة الجانبي أسفل أزرار خفض ورفع الصوت. على كل حال، لقد وصلت سلسلة شاومي 13 خلال شهر ديسمبر من العام الماضي. ومن المحتمل أن يحدث الأمر ذاته مع سلسلة شاومي 14.

ولكن في الغالب سيتم إطلاق السلسلة في السوق الصينية أولاً، ثم يتبعها الإطلاق العالمي في الشهور التالية. وخلال الأسابيع الماضية تمكنا من رصد بعض مواصفات طراز شاومي 14 برو.

منذ عدة أيام تم التأكيد على هذه المواصفات بواسطة Digital Chat Station والذي ذكره في تدوينته أن هاتف شاومي 14 برو سيشتمل على معالج Snapdragon 8 Gen 3 والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

أيضاً سيشتمل الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. يبدو أن هذه هي السعة القياسية التي أصبحت جميع الهواتف الرائدة تتمتع بها خلال السنوات الأخيرة.

يُقال أن هاتف شاومي 14 برو سيدعم الشحن السلكي واللاسلكي. بحيث تكون قوة الشحن السلكية بسعة 120 وات، بينما تبلغ سرعة الشحن اللاسلكي 50 وات.

هذه هي كل المعلومات التي تمكنا من العثور عليها حتى الآن. ولكن مع اقترابنا من شهر ديسمبر، من المتوقع أن نتمكن من وضع أيدينا على المزيد من التفاصيل الشيقة.

الجدير بذكره أن شركة شاومي عادة ما تطلق سلسلتها الرئيسية على شكل طراز أساسي وطراز “برو” أولاً، ثم يتبعه إطلاق طراز “ألترا” في الشهور التالية. من المحتمل أن يحدث نفس هذا الأمر مع سلسلة شاومي 14 بحيث يكون إطلاق طراز “ألترا” منفصلاً عن الإطلاق الرسمي.