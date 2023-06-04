إحذروا… أنواع الفاكهة الصيفية هذه تحتوي على معدل أعلى من السكر

تُعتبر الفاكهة والخضراوات أساسية في أي نظام غذائي صحي ومتوازن. لكن، بسبب محتواها من السكر، من المفترض تناول بعضها باعتدال عندما تزيد معدلات السكر فيها، خصوصاً بالنسبة للمصابين بالسكري ولمن يرغبون بالحفاظ على رشاقتهم، بحسب ما نُشر في TopSante.

إنّ تناول الفاكهة كغذاء طبيعي غير مصنّع باعتدال في غاية الأهمية للصحة. هي تمتاز بغناها بالفيتامينات والمعادن، ما يجعلها ضرورية لوظائف الجسم. وبفضل غناها بالألياف، لها دور مهمّ لصحة الجهاز الهضمي وتحافظ على التوازن البكتيري فيه. لكن من الضروري تناول بعضها باعتدال بسبب ارتفاع معدلات السكر فيها. ومن الأفضل لمرضى السكري ولمن يرغبون بخفض أوزانهم أو الحفاظ عليها، أن يركّزوا على الفاكهة التي تحتوي على معدلات اقل من السكر.

هل يجب تناول الفاكهة يومياً؟

يشكّل الاعتدال قاعدة أساسية في التغذية. فإذا كان الموز يحتوي على 14,8غ من السكر في كل 100غ منه، هو يساعد في تعزيز معدّلات الطاقة في الجسم في حال تناوله بعد ممارسة الرياضة.

ما الوقت المناسب لتناول الفاكهة؟

لا ينصح خبراء التغذية بتناول الفاكهة بعد الوجبات، حتى لا تخزّن ساعات عديدة في مستوى المعدة، وتؤدي إلى عملية التخمّر بسبب محتواها العالي من السكر. فعملية التخمير هذه هي السبب وراء اضطرابات على مستوى الجهاز الهضمي كالنفخة وزيادة مقاس محيط الخصر. وتجدر الإشارة، إلى أنّ الفاكهة لا تهضم في المعدة بل على مستوى المعي الرفيع حيث تفرز السكريات.

ما افضل أنواع الفاكهة الصيفية؟

تُعتبر كافة الفاكهة الصيفية ممتازة ولها فوائد صحية لا تُعدّ ولا تُحصى،كالبطيخ الأحمر والدراق والفريز والبطيخ الأصفر والإجاص. لكن من المهم اختيارها بالشكل الصحيح، لأنّ بعضها يحتوي على معدّلات أعلى من السكر بالمقارنة مع أخرى، وبالتالي تزيد كميات كبرى من الوحدات الحرارية.

-التين: تحتوي حبتان من التين على 14غ من السكر. وإذا كان مجففاً، يزيد هذا المعدل إلى 48غ، أي ما يوازي 8 قطع من السكر.

-البلح: في حال السعي إلى الحفاظ على الرشاقة، يجب أن تعرفي انّ البلح يحتوي على 63غ من السكر في 100غ منه. ونظراً لارتفاع مؤشر السكر فيه يجب تجنّب تناوله بين الوجبات، بما انّ الارتفاع المفاجئ والسريع في مستويات السكر يزيد من الرغبة في اللقمشة، ومن القابلية إلى تخزين الوحدات الحرارية والدهون. لكن يجب الّا ننسى أنّ له فوائد صحية كثيرة يمكن الاستفادة منها.

-الموز: يمكن تناوله كل أيام السنة، ويبقى مميزاً بغناه بالفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيزيوم والألياف، لكن بالسكر ايضاً. بالنسبة للرياضيين، يُعتبر اختياراً مثالياً لتأمين الطاقة للجسم، سواء قبل ممارسة الرياضة أو خلالها او بعدها.

-المانغا: تحتوي على 63 وحدة حرارية في 100غ منها، فيما تحتوي على 14غ من السكر. في المقابل تُعتبر مصدراً ممتازاً للبوتاسيوم.

-الأناناس: يحتوي بشكل أساسي على السكريات. عندما ينضج، يتركّز السكر بشكل خاص تحت القشرة بشكل سكروز وفروكتوز وغلوكوز.

-العنب: يحتوي على 74 وحدة حرارية و16غ من السكر في 100غ منه. لذلك يجب تناوله باعتدال.

-الخرما: عندما تنضج، تزيد فيها معدلات السكر بشكل خاص. تحتوي على 66 وحدة حرارية و13غ من السكر في 100غ منها

-الكرز: يُعتبر من الفاكهة التي تحتوي على المعدل الأعلى من السكر، لذلك يجب تناوله باعتدال حفاظاً على الرشاقة. في المقابل يمتاز الكرز بغناه بمضادات الأكسدة والفيتامين ج والكاروتين.

ما المخاطر التي قد تنتج من كثرة استهلاك الفاكهة الغنية بالسكر؟

قد تحتوي بعض أنواع الفاكهة على معدّلات أعلى من السكر في مقابل قلّة الألياف فيها. في حال المبالغة في تناولها تؤدي إلى ارتفاع سريع ومفاجئ في معدّلات السكر، ما يزيد الرغبة في اللقمشة ومقاومة الأنسولين والتعب، كما من احتمال زيادة الوزن. لذلك يجب تناول أنواع الفاكهة هذه باعتدال.