إطلاق سلسلة Honor 90 عالمياً بمواصفات غير مسبوقة

كشفت شركة هونر النقاب عن سلسلة Honor 90 في الصين. السلسلة عبارة عن هاتفين ذكيين جديدين وهما Honor 90 و Honor 90 Pro.

على الرغم من أن الإطلاق الأولي لا يزال حصرياً على السوق الصينية، ولكن أكدت الشركة أن الإطلاق العالمي سيكون خلال وقت قريب.

أكدت هونر خلال بيانها الصحفي أنه سيتم إطلاق سلسلة Honor 90 عالمياً خلال وقت قريب. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة على الجدول الزمني المحدد لموعد إصدارها في الأسواق الدولية.

مواصفات هاتف Honor 90 Pro

مبدئياً، يبدو أن كلا الهاتفين متشابهين إلى حد كبير، ولكن من السهل تمييز كل منهما عن الآخر بفضل جزيرة الكاميرا الخلفية. يحتوي الطراز الأساسي (Honor 90) على جزيرتين دائريتين للكاميرات الخلفية، بينما يمتاز طراز “Pro” بجزيرتين سداسيتين.

هناك بعض القواسم المشتركة بين كلا الهاتفين من حيث المواصفات الفنية، ولكنها أبعد مما يكونا متطابقين تماماً. بالنسبة لطراز Pro الأغلى ثمناً فهو يمتاز بشاشة OLED قياس 6.78 إنش بدقة 2700×1224 بكسل بمعدل تحديث 120Hz تدعم مليار لون. هذه الشاشة منحنية من جميع الجوانب.

يتم تشغيل هاتف Honor 90 Pro بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 12/16 جيجابايت.

طراز 12 جيجابايت مُرفق بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. أما طراز 16 جيجابايت مُرفق بذاكرة تخزين بسعة 256/512 جيجابايت.

يشتمل الهاتف على مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مصحوباً بعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS.

هناك أيضاً عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 والتي من الممكن أن يتم استخدامها ككاميرا ماكرو أيضاً. الجانب الأمامي يشتمل على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل.

تم تجهيز الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات. الجدير بالذكر أن الهاتف يدعم بالفعل تقنية شبكات الجيل الخامس 5G ويتم شحنه بواسطة واجهة MagixOS 7.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13 ويبلغ وزن الهاتف 192 جرام.

مواصفات هاتف Honor 90

يشتمل هاتف هونر 90 على شاشة OLED قياس 6.7 إنش بدقة 2664×1200 بكسل تدعم مليار لون وهي شاشة منحنية من جميع الجوانب الأربعة.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 7 Gen 1 متوسط المدى ويشتمل على ذاكرة عشوائية بسعة 12/16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت وهناك متغير بسعة 512 جيجابايت متاح مع إصدار 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

الكاميرا الرئيسية على الهاتف هي مستشعر 200 ميجابكسل مصحوباً بمستشعر للزاوية واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل وتتضاعف للعمل ككاميرا ماكرو.

الجانب الخلفي يشتمل على كاميرا ثالثة لاستشعار العُمق بدقة 2 ميجابكسل. أما الجانب الأمامي فيشتمل على عدسة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات. يتم شحن الهاتف بواجهة MagicOS 7.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13 ويبلغ وزن الهاتف 183 جرام.