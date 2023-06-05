سيأتي OnePlus V Fold بتصميم مماثل لهاتف Oppo Find N3 Fold

وردت إلينا معلومات جديدة من موقع 91Mobile نقلاً عن مُسرب الأخبار الشهير Yogesh Brar أن كل من هاتفي OnePlus V Fold و Oppo Find N3 سيكون لهما تصميم مماثل إلى حد كبير.

نظراً لأنها مجرد تسريبات فيجب أن نتعامل معها بقليل من الحذر. على كل حال، هاتف OnePlus V Fold سيكون أول هاتف قابل للطي لشركة وان بلس. ولقد حصلت الشركة الصينية مؤخراً على تصريح لعلامتين تجاريتين جديدتين يحملان أسماء OnePlus V Fold و OnePlus V Flip مما يعني أننا سنشهد إطلاق هاتفين قابلين للطي للشركة هذا العام.

بحسب ما تم ذكره في التقرير، فإن كلا الهاتفين المعنيين من أوبو و وان بلس سوف يتم تجهيزهما بنفس الكاميرات المستخدمة على هاتف Oppo Find X6.

للتذكير، هاتف Oppo Find X6 يحتوي على ثلاث مستشعرات للكاميرا الخلفية. المستشعر الرئيسي هو Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع Sony IMX581 بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة منظار بدقة 32 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يتم تحسين عدسات الكاميرا بواسطة شركة Hasselblad.

كانت هواتف Oppo Find N و Find N2 من الهواتف القابلة للطي المضغوطة بإحكام عند طيهما وعند فتحهما على شكل كتاب تحصل على شاشة قطرها 7.1 إنش. لسوء الحظ، لم يكن مقدر لهذين الهاتفين أن يشقا طريقهما إلى الأسواق العالمية.

أما بحسب الشائعات الأخيرة، يُقال أن هاتف Oppo Find N3 سيأتي بشاشة أكبر حجماً، ولا نعلم كيف ستبدو ردود الأفعال حول هذه الشاشة الجديدة. البعض سيحبها بكل تأكيد، بينما البعض الآخر لن يميل لها بشكل كبير.

عامل الشكل الأصغر كان محبوباً للغاية عندما يتعلق الأمر بالهواتف القابلة للطي، وربما هذا ما دفع شركة جوجل إلى تطوير هاتف جوجل بيكسل فولد بشاشة صغيرة الحجم نسبياً مقارنة بشاشات هواتف جالكسي زد فولد.

ولكن الآن، حتى لا يسحبنا الحديث بعيداً عن محور التقرير الرئيسي، وهو أنه بما أن هاتف Oppo Find N3 سيحتوي على شاشة كبيرة، فمن المتوقع أيضاً أن يأتي هاتف OnePlus V Fold بشاشة كبيرة نظراً لأن كلا الهاتفين سيمتازان بتصميم متطابق.

يُقال أن كلا الهاتفين سيحتويان على شاشة قياس 8 إنش عند فتحها على شكل كتاب وستكون الشاشة داعمة لمعدل تحديث 120Hz. سيتم تجهيز الشاشات بكاميرا سيلفي بدقة 20 و 32 ميجابكسل.

وسيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4820 مللي أمبير في الساعة. وبالتالي إذا كانت هذه الشائعات صحيحة فمن المتوقع أن تصبح الهواتف الجديدة قريبة في التصميم من هاتف جوجل بيكسل فولد.

على كل حال، من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف OnePlus V Fold في شهر أغسطس القادم. لم يعد متبقي سوى أسابيع قليلة، لذا ستزداد وتيرة التسريبات خلال المرحلة المقبلة وسوف نتأكد من صحة هذه الشائعات قبل أن يصبح الهاتف رسمياً.