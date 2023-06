«آبل» تكشف عن أحدث منتجاتها

بدأت شركة “آبل” الأمريكية في الكشف عن أحدث منتجاتها في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين، حيث انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الذي يستمر حتى التاسع من يونيو الجاري.



جهاز ماك بوك آير بشاشة 15 إنش ومعالج M2

كشفت آبل رسميًا عن جهاز ماك بوك آير بشاشة 15 إنش خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2023، ووصفته آبل بأنه “الجهاز المحمول الأنحف في العالم” ضمن فئة الحواسيب المحمولة التي تحمل قياس الشاشة نفسه.

ويعمل الجهاز بمعالج آبل M2 ثماني النواة مع معالج رسوميات بعشرة أنوية، وتزعم آبل أن هذا الجهاز أسرع بـ 12 ضعفًا مقارنةً بأسرع جهاز ماك بوك آير بمعالج إنتل، وسيتوفر الجهاز بسعات تخزين مختلفة تصل إلى 2 تيرابايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت.

كما يأتي بمنفذي USB-C و Thunderbolt، بالإضافة إلى منفذ شحن “ماجسيف”، ومنفذ لسماعات الرأس. ويحمل الجهاز تصميماً نحيفًا بسمك 11.5 مليمتر فقط، ووزن خفيف كذلك لا يتعدى 3.3 باوند، أي ما يعادل 1.49 كيوجرامK ,يحتوي الجهاز على حساس للبصمة، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات خارجية.

ويحمل جهاز ماك بوك آير الجديد شاشة بقياس 15.3 إنش تصل درجة سطوعها إلى 500 شمعة، ويمكنها أن تعرض ما يزيد عن مليون لون، بالإضافة إلى كاميرا ويب تصل دقتها إلى 1080 بكسل، وبطارية يصل عمرها إلى 18 ساعة، بفضل الاستهلاك الأقل للطاقة من معالج آبل.

وستبدأ آبل بطرح جهاز ماك بوك آير بشاشة 15 إنش للجمهور الأسبوع المقبل بسعر 1299 دولارًا أمريكيًا، وقد حدثت آبل كذلك السعر الخاص بالنسخة الأصغر من ماك بوك آير بشاشة 13 إنش ليبدأ من 1099 دولارًا أمريكيًا، بينما حافظت آبل على سعر النسخة الأولى من الجهاز بمعالج M1 وهو 999 دولارًا أمريكيًا.

آبل تكشف النقاب عن Mac Studio الجديد وتعزّز قدرات Mac Pro

كشفت شركة “آبل” عن جهازي ماك الأكثر قوة على الإطلاق، وهما: Mac Studio، وMac Pro، إذ يجسد جهاز (Mac Studio) الأداء القوي والاتصال المحسّن في تصميم مصغر ومذهل بفضل قوة شريحة M2 Max، وشريحة M2 Ultra الجديدة.

ويعتبر جهاز Mac Studio أسرع حتى 6x من أقوى جهاز iMac مقاس 27 بوصة القائم على معالج (إنتل) Intel، وأسرع بما يصل إلى 3x من الجيل السابق من Mac Studio بشريحة M1 Ultra، بحسب ما أفاد موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

ويجمع جهاز (Mac Pro) الذي يتميز الآن بشريحة (M2 Ultra) الجديدة بين الأداء غير المسبوق لأقوى شريحة من آبل وتعدد استخدامات توسعة تكنولوجيا PCIe، لذلك أصبح أسرع حتى 3x من الجيل السابق من الطرز القائمة على معالج Intel.

ويتميز جهاز (Mac Studio) المزود بشريحة M2 Ultra؛ وجهاز Mac Pro بذاكرة موحدة تصل سعتها حتى 192 جيجابايت، ويمتلك ذاكرة أكبر بكثير من بطاقات الرسومات الخاصة بمحطات العمل الأكثر تقدمًا، بحيث يتحمل أعباء العمل الصعبة التي لا تستطيع الأنظمة الأخرى معالجتها.

كما يُشار إلى أن Mac Pro الجديد يُكمل انتقال أجهزة ماك إلى إمكانيات شريحة (Apple silicon)، مع بقية أنظمة آبل الاحترافية، فهو يتيح للمستخدمين أقوى تشكيلة من المنتجات الاحترافية التي قدمتها آبل على الإطلاق.

وفي هذا الصدد قال جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في شركة “آبل”: “ما من شك أن جهازي Mac Studio وMac Pro الجديدين المزوّدين بشريحة (Apple silicon) هما جهازا ماك الأقوى على الإطلاق. ولطالما كان Mac Studio إنجازًا كبيرًا ومتقدمًا للمحترفين في جميع أنحاء العالم. وكل هذا يصبح أفضل اليوم مع قوة شريحة M2 Max وشريحة M2 Ultra الجديدة، مما يعني أداءً أقوى واتصالًا محسّنًا. وبالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون على تعدد الاستخدامات في التوسعة الداخلية، يجمع Mac Pro بين فتحات PCle والشريحة الأقوى لدينا”.

وبفضل أدائه المبتكر واتصاله المحسّن الشامل وشكله المصغر الملائم لكل مكتب، يُتيح جهاز Mac Studio للمحترفين إمكانية بناء استوديو أحلامهم. وبفضل شريحتي M2 Max و M2 Ultra، يوفر هذا الجهاز الجديد تطورًا كبيرًا في الأداء مقارنة بالجيل السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز Mac Studio المزود بشريحة M2 Max هو أسرع بنسبة تصل إلى 50% من الجيل السابق، وأسرع بمقدار 4x من أقوى iMac مقاس 27 بوصة القائم على معالج Intel. ويتميز بوحدة معالجة مركزية مع 12 نواة، ووحدة معالجة رسومات لغاية 38 نواة، وذاكرة موحدة لغاية 96 جيجابايت مع نطاق ترددي للذاكرة 400GB/s.

شركة “آبل” تكشف عن نظارتها للواقع المختلط Vision Pro مقابل 3499 دولاراً

كشفت شركة “آبل” النقاب عن نظارتها للواقع المعزز والافتراضي Vision Pro headset كأول منتج رئيسي جديد تكشف الشركة عنه منذ 2014.

وسيكون سعر النظارة 3499 دولاراً ومن المقرر طرحها للبيع العام المقبل.

وتتميز نظارة “آبل” بكاميرات خارجية بما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المحتوى الرقمي في الواقع المختلط.

وحينما يرتدي المستخدمون النظارة فإنهم يتصلون بالـHome view وهي مجموعة من الرموز المرتبطة بأكثر تطبيقات Apple استخداماً بما في ذلك الـMail وMusic وMessages وSafari.

ولا يحتاج النظام إلى أجهزة تحكم، إذ أن التحكم يحدث بالعينين بالنظر إلى الأشياء، وتدعم النظارة حزمة بطارية منفصلة.

وعندما ينظر المستخدمون إلى رمز معين، فإن النظام بإمكانه تتبع حركة العين لإبرازه.

ويمكن للأشخاص الذين ينظرون إلى شخص آخر وقت استخدامه لـVision Pro رؤية أعين المستخدمين وذلك عبر تقنية تدعى EyeSight، وتساعد في الإشارة حينما يكون شخص ما مشغولاً.

وأكد تيم كوك الرئيس التنفيذي لـ”آبل” أنه من الممكن التحكم عند استخدام النظارة بالأيدي والأعين والصوت.

وأضاف كوك: “Vision Pro هي أول منتج من Apple تنظر من خلاله ولا تتطلع عليه”.

وتعمل النظارة برقاقة M2 والتي تعالج المدخلات من 12 كاميرا مختلفة و5 مستشعرات و6 ميكروفونات مختلفة وجهاز حاسب آلي، وتدعم أيضاً ملحقات Bluetooth بما يتيح للمستخدم الاتصال بجهاز Mac واستخدامه داخل النظارة، ومروحة داخلية.

