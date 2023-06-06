شاهد تصميم تابلت جالكسي Tab S9 Ultra من جميع الجوانب

نحن على يقين أن سلسلة جالكسي تاب S9 قادمة في الطريق وخلال وقت قريب جداً. وقد ظهر للتو تسريب يستعرض طراز جالكسي تاب S9 ألترا من جميع الجوانب.

هذه التصاميم مصدرها هو OnLeaks بالتعاون مع بعض المصممين المخضرمين. يُقال أن عروض CAD للتصاميم مستندة على تسريبات المخططات الهندسية التي تم رصدها على الإنترنت خلال الفترة الأخيرة. هذا يعني، أنه من المتوقع أن تتشابه هذه العروض مع التصميم النهائي للجهاز إلى حد كبير.

رصد تصميم جهاز جالكسي Tab S9 Ultra من جميع الجوانب

يمكنك إلقاء نظرة سريعة على مجموعة العروض التي أضفناها في هذا التقرير من أجل التحقق من تصميم الجهاز بشكل أفضل. أو يمكنك التحقق من مقطع الفيديو الكامل الذي يستعرض تصميم الجهاز بشكل أفضل.

بناء على هذه العروض، يبدو أن الجهاز يمتاز بحواف رقيقة للغاية ولكن يبدو أن هناك نوتش في الشاشة الأمامية. وهذا النوتش متواجد في مركز منتصف الشاشة من الأعلى عند حمل الجهاز في الاتجاه الأفقي. الجانب السيء في الأمر أن هذا النوتش سيكون مصدر إزعاج كبير عند استخدام الجهاز في الوضع الرأسي.

الجانب الخلفي يحتوي على كاميرتان والتي لم نعلم عنها أي شيء بالتفصيل حتى الآن، وبجانبهما وحدة إضاءة Flash LED. يُقال أن جهاز جالكسي Tab S9 Ultra سيمتاز بهيكل مصنوع من المعدن على جميع جوانبه، وبالتالي قررت سامسونج عدم استخدام الزجاج في تصميمه لسبب ما.

بالإضافة إلى ذلك فسوف تلاحظ مجموعة موصلات POGO Pin على الجانب الأيسر من الجهاز والتي ستمكّنك من توصيل الملحقات الخارجية مثل لوحات المفاتيح.

لقد تم رصد جهاز جالكسي Tab S9 Ultra منذ فترة قريبة على قاعدة بيانات GeekBench ولم نتأكد فقط أنه يحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2، ولكن تأكدنا أيضاً أنه يعد أحد أقوى وأفضل الحواسيب اللوحية العاملة بنظام أندرويد حتى الآن.

أيضاً سيكون هناك نموذج من التابلت بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت ولكن هناك نموذج أعلى سيأتي بذاكرة 12 جيجابايت، وربما تصل إلى 16 جيجابايت.

بالتأكيد سيتم إطلاق الجهاز بواجهة One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13 وستكون شاشته عبارة عن لوحة عرض AMOLED بدقة 2960×1848 بكسل قياس 14.6 إنش.

لقد علمنا من خلال التقارير السابقة أنه يستمد طاقته من بطارية بسعة 11200 مللي أمبير في الساعة ومن المتوقع أن يكون الجهاز داعماً لسرعة شحن 45 وات. بالتأكيد لن يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي.