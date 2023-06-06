تطبيق رسائل جوجل يختبر تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية وإضافة المزيد من الرموز التعبيرية!

قريباً سوف يتيح تطبيق رسائل جوجل بنسخ الرسائل الصوتية وتحويلها إلى نص مكتوب بشكل تلقائي. يُقال أن الميزة لا تزال قيد التطوير والتي تم اكتشافها بواسطة بعض الأشخاص في موقع 9To5Google.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل على إعادة تصميم طريقة عرض المعرض داخل التطبيق، جنباً إلى جنب مع دعم الرموز التعبيرية بالكامل للتفاعل مع الرسائل.

رسائل جوجل قد يسمح قريباً بنسخ المذكرات الصوتية

بناءً على ما تم نشره في التقرير، فإن شركة جوجل تستعد لطرح ميزتان جديدتين لخاصية النسخ في التطبيق. من الناحية الأولى، الميزة ستعمل بشكل تلقائي مما يعني أن التطبيق سيكون قادر على نسخ جميع الرسائل الصوتية الواردة وتحويلها إلى نص عادي داخل المحادثة.

بالطبع، سيكون هناك زر مدمج في التطبيق يتيح لك إمكانية إخفاء المحادثة النصية. بينما سيتيح لك اختصار الإعدادات الانتقال إلى إعدادات التطبيق من أجل تعطيل ميزة النسخ بشكل نهائي. ومع ذلك، ستظل المذكرات الصوتية كما هي في حالة أردت الاستماع إليها لاحقاً.

من الناحية الأخرى، من المحتمل ألا يشتمل التطبيق على إمكانية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة بشكل تلقائي. بدلاً من ذلك ستحتاج النقر فوق زر النسخ يدوياً.

لسنا متأكدين أي من الحالتين السابق ذكرهما ستكون متوفرة بداخل تطبيق رسائل جوجل. ومع ذلك، يشير التقرير إلى احتمالية ادراج كلا الخيارين بداخل التطبيق كإعدادات اختيارية. وقد يكون هناك خيار ثالث يسمح للمستخدم بالقدرة على تعطيل ميزة النسخ نهائياً. وربما سيكون هذا الخيار الأخير متاح في إعدادات التطبيق.

يبدو أن جوجل تعتقد أن المستخدم في حاجة إلى ميزة مثل ميزة النسخ الصوتي لأنها ستساعد في بعض المواقف والسيناريوهات التي يكون فيها من الصعب الاستماع إلى الرسائل صوتياً أو ربما بسبب عدم وضوح الصوت بشكل جلي وواضح.

هذا يشير إلى أن تطبيق رسائل جوجل سيكون قادراً على تحويل المذكرات الصوتية إلى نصوص كتابية حتى وإن كانت الرسائل الصوتية مُسجلة بصوت سيء وغير واضح.

أما بالنسبة للميزات الأخرى، فيُقال أن جوجل قررت إعادة تصميم طريقة عرض المعرض داخل التطبيق أثناء تحديد الصور المُراد إرسالها بواسطته.

في الوقت الحالي، يمكنك الحصول على شبكة صور أفقية يمكنك التمرير خلالها، جنباً إلى جنب مع عدسة الكاميرا الصغيرة وزر المعرض. ولكن قريباً، سيشتمل التحديث على تحويل كيفية التمرير إلى التمرير العمودي بدلاً من الأفقي من أجل تغطية مساحة أكبر من الشاشة لعرض المزيد من الصور.

أخيراً وليس آخراً، سوف يسمح لك تطبيق رسائل جوجل قريباً بالرد على الرسائل من خلال الرموز التعبيرية فقط. حالياً يشتمل التطبيق على سبعة رموز تعبيرية فقط، ولقد استمر على هذا الوضع على مدار العامين الماضيين. لذا، أي تحديث في هذه الميزة هو أمر مُرحب به.