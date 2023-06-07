هاتف Pixel 8 Pro سيحتوي على مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم

سيتلقى المشتريين الأوائل هاتف بيكسل 7a قريباً جداً ويبدأوا في استكشاف المزايا الجديدة. في حين أن بيكسل 7a هو بالفعل هاتف رائع ولكن ستكون سلسلة بيكسل 8 هي الأكثر إثارة للاهتمام، وخاصة هاتف بيكسل 8 برو – Pixel 8 Pro الذي من المتوقع أن يحتوي على مستشعر مدمج في إعداد الكاميرا لقياس درجة حرارة الجسم.

أعلنت جوجل لتوها عن كل من بيكسل 7a وبيكسل فولد وتابلت جوجل بيكسل خلال مؤتمر Google I/O 2023 السابق، ولقد قمنا بتغطية الإعلان عن جميع الأجهزة في تقارير منفصلة على موقع أخبار التطبيقات ويمكنكم التحقق منها بالكامل من هنا.

قد يحتوي هاتف Pixel 8 Pro على مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم

نظراً لأنه ما يزال يفصلنا عن هواتف بيكسل 8 قرابة نصف عام تقريباً، فسيتعين علينا التعامل مع جميع الشائعات بقليل من الحذر. ولكن مؤخراً قام موقع 91Mobile بتسريب مقطع فيديو للهاتف والذي تم حذفه سريعاً.

وبالتالي، لا يسعنا في الوقت الحالي الاعتماد إلا على الكلام الشفهي والنصي الذي اطلعنا عليه في عدة مصادر. يُذكر أن هاتف Pixel 8 Pro قد يحتوي على مستشعر مدمج في إعداد الكاميرا أسفل وحدة إضاءة Flash LED مباشرةً.

يمكنكم رؤية الأمر بوضوح من خلال صورة العنوان المرفقة بالأعلى. نرى خلال هذه الصورة هاتف بيكسل 8 برو مع إطار معدني وفتحة على شكل كبسولة الدواء لاحتضان مستشعرات الكاميرا. هذا التصميم مألوف بالنسبة لنا نظراً لكونه نفس التصميم الذي رأيناه بالفعل على هاتف بيكسل 7 برو.

ولكن هناك اختلاف ملحوظ في هذا التصميم. هاتف بيكسل 7 برو احتوى على مستشعرين كاميرا بداخل فتحة كبسولة الدواء، بينما تم تدشين المستشعر الثالث في فتحة منفصلة خارج الفتحة الرئيسية.

أما بالنسبة لهاتف Pixel 8 Pro فإن جميع المستشعرات الثلاثة ستكون بداخل الفتحة الاسطوانية التي تظهر على شكل كبسولة دواء كبيرة، وبجانبها وحدة إضاءة Flash LED وأسفل وحدة الإضاءة مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم.

يبدو أن التصميم العام لهاتف Pixel 8 Pro يحافظ على نفس لغة التصميم الجمالية التي اعتدنا على رؤيتها مع هواتف جوجل بيكسل خلال السنوات الأخيرة.

ولكن كيف سيعمل مستشعر درجة حرارة الجسم هذا هو محور الموضوع. من المتوقع أن يتمكن هذا المستشعر من قياس درجة حرارة جسمك بمجرد لمس المستشعر لفترة زمنية محددة لكي يبدأ في قياس درجة حرارة الجسم. بالتأكيد سيتعين عليك الضغط على المستشعر لفترة من الوقت أو تثبيته على بقعة محددة من الجلد لمدة زمنية لا تقل عن 5 ثوانِ للبدء في قياس درجة حرارة الجسم خلالها.

بالتأكيد ستكون هناك قيود في استخدام هذا المستشعر، ولكن من المتوقع أن يكون مفيداً في حالات أخرى عديدة لقياس درجة حرارة الأشياء الأخرى.

بالنسبة لهاتف بيكسل 8 الطراز الأساسي فهو لن يحتوي على هذا المستشعر، وبالتالي ستكون ميزة قياس درجة حرارة الجسم على هاتف Pixel 8 Pro من المزايا التي قد تدفعك للترقية إلى الإصدار الأغلى ثمناً من السلسلة – هذا في حالة كانت هذه التسريبات صحيحة.