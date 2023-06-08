سيتم إطلاق هاتف جالكسي S23 FE بمعالج Exynos 2200 عالمياً!

لن يأتي هاتف جالكسي S23 FE خلال أي وقت قريب، ولكن هذا لا يعني أن الشركة تراجعت عن فكرة تطويره. في الواقع، على الأرجح سيتم كشف النقاب عن هاتف جالكسي S23 FE في وقت ما خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.

هاتف جالكسي S23 FE قادم هذا العام بمعالج سامسونج الخاص

ولكن إذا اتضح أن الشائعات التي تتداولها الصحف التقنية صحيحة، فقد لا يتمكن الهاتف من تحقيق مبيعات جيدة للشركة. تشير الشائعات الأخيرة إلى أن شركة سامسونج تنوي تجهيز هاتف جالكسي S23 FE بمعالج Exynos 2200 SoC الخاص بها.

ذكرت العديد من المصادر هذه الأنباء، واليوم تم التأكيد على صحة هذه المعلومات بواسطة Tech_Reve. جميع المصادر تؤكد على صحة هذا الخبر. ويبدو أن الشركة الكورية لا تخطط لإطلاق نموذج آخر من الهاتف بمعالج Snapdragon. مما يعني أنه سيتم إطلاق الهاتف عالمياً بمعالج سامسونج القديم.

تم إطلاق سلسلة جالكسي S22 العام الماضي في بعض الأسواق بمعالج Exynos 2200، بما في ذلك الأسواق الأوروبية. للأسف معالج Exynos 2200 لم يكن واعداً من حيث النتائج، على الرغم من أنه ليس معالجاً سيئاً على الإطلاق.

ولكن جوهر القصة أن هذا المعالج عانى من بعض المشاكل الجانبية مثل الاستهلاك المرتفع للطاقة ودرجات الحرارة المُفرطة، كما أن هناك شكاوى عدة من مستوى أداؤه مقارنة بشرائح Snapdragon.

في الحقيقة، المشكلة التي واجهت معالج Exynos 2200 ليست مشكلة منحصرة على هذا المعالج فحسب، وإنما هي مشكلة شائعة في شرائح أشباه الموصلات الخاصة بشركة سامسونج. هكذا بدت الأمور مع سامسونج على السنوات الأخيرة، ومعالج Exynos 2200 لم يكن استثناءً.

بسبب تفحل المشكلة، اضطرت سامسونج على التوقف عن إنتاج أي شرائح جديدة منذ ذلك الحين، ولم تستخدم أي شرائح خاصة بها مع سلسلة جالكسي S23 هذا العام.

تم تجهيز سلسلة جالكسي S23 بمعالج Snapdragon على مستوى العالم، والنتائج كانت أكثر من مذهلة. ولكن سامسونج تريد أي مخرج من أجل تقليل تكاليف التصنيع وتحقيق عائد أرباح أكبر من خلال هواتفها الذكية.

وربما هذا هو السبب الذي يدفعها لاستخدام معالج Exynos 2200 الخاص بها مع هاتف جالكسي S23 FE. بعض الأسباب المنطقة الأخرى أنه من المحتمل أن يكون لدى سامسونج مخزون وفير من معالج Exynos 2200 ولم تستطع التخلص منه حتى الآن.

على الرغم من أن هذه الخطوة قد تساعد في تحقيق هامش ربحي أكبر للشركة، ولكن المشكلة في الأمر أن المستخدمين لم يعودوا قادرين على الوثوق بشرائح Exynos بعد الآن.