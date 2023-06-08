كيفية تثبيت تحديث iOS 17 التجريبي على هاتفك الآن!

أعلنت ابل عن نظام iOS 17 خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC يوم 5 يونيو الماضي، والآن بات إصدار المطورين الأول من النظام الجديد متاح للتجربة.

فإذا كنت تتطلع إلى تجربة أحدث سوفتوير من شركة ابل ولا تطيق الانتظار، فيمكنك بسهولة القفز على عربة القطار وتثبيت التحديث التجريبي الأول من نظام iOS 17 كما سنوضح عبر هذا التقرير.

عادة، تطرح ابل إصدارين مختلفين من التحديث التجريبي لنظامها الأساسي: التحديث الأول وهو إصدار المطورين Developer Beta، والإصدار الثاني هو الإصدار التجريبي العام Public Beta أو كما يُسمى عادة Beta 2.

يتم طرح إصدار المطورين مبكراً شهراً واحداً عن الإصدار العام التجريبي والذي من المتوقع أن يكون في شهر يوليو القادم بحسب الجدول الزمني المُعتاد لشركة ابل. غالباً ما يكون الإصدار الثاني هو الأكثر استقراراً ويجب أن تضع هذا الأمر في الحسبان.

من واجبنا أن نُذكّركم بأن الإصدارات التجريبية عادةً ما تكون غير مُستقرة تماماً وتعاني من بعض المشاكل والأخطاء البرمجية. لذلك، تمهل قليلاً وفكر جيداً قبل أن تُسارع في تثبيت هذا الإصدار.

من المتوقع أن تواجه مشاكل أو أخطاء في قراءات حالة البطارية أو قد يتدهور عمر البطارية إلى حالة سيئة. لذلك، من الحكمة عدم الإسراع وتثبيت هذا الإصدار، ولكن القرار الأخير يعود لك بالكامل.

كيفية تثبيت تحديث iOS 17 التجريبي الآن

من خلال هذا الخطوات يمكنك تثبيت التحديث التجريبي والاستمتاع بتجربة أحدث الميزات التي أعلنت عنها ابل حتى الآن:

أولاً توجه إلى تطبيق الإعدادات “Settings”.

ثم انقر فوق خيار عام “General” ثم بالنقر فوق خيار تحديث البرامج “Software update”.

من الشاشة التالية قم بالنقر فوق التحديث التجريبي “Beta update”.

من هذه النافذة سيكون لديك عدد مختلف من الخيارات التي تتضمن عدة إصدارات مختلفة من التحديثات التجريبية بما في ذلك iOS 17 Developer Beta و iOS 16 Public Beta و iOS 16 Developer Beta.

بما أن ابل لا تزال تعمل على تحديث iOS 16 وتحديداً إصدار iOS 16.6 فلا يزال بإمكانك الانضمام إلى هذا الإصدار التجريبي.

ولكن بما أنك تود القفز مباشرةً إلى iOS 17 فقم بتحديث خيار iOS 17 Developer Beta ثم انقر فوق زر “رجوع”.

الجدير بذكره أن التحديث الجديد يبلغ حجمه أكثر قليلاً من 3 جيجابايت، وبالتالي سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنتهي من تنزيل التحديث وتثبيته على هاتفك. انتظر قليلاً حتى ينتهي الهاتف من تنزيل التحديث وإعادة التشغيل وبهذا الشكل أصبح لديك تحديث iOS 17 الجديد.

ما هي هواتف الايفون المؤهلة للحصول على تحديث iOS 17 ؟

أسقطت ابل الدعم عن بعض هواتف الايفون مع هذا التحديث الجديد وهو أمر كان متوقعاً، هذا اشتمل على كل من iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X. وهذه هي قائمة الهواتف المدعومة بالتحديث التالي:

iPhone SE الجيل الثاني والثالث

iPhone XS و iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 Mini

iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max و iPhone 13 Mini

iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max

فإذا كنت تمتلك أي من هواتف الايفون السابقة فيمكنك تنزيل التحديث التجريبي الأول من نظام iOS 17 على هاتفك الآن.