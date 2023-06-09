دراسة جديدة تكشف أفضل نظام غذائي لخفض الكوليسترول وحماية القلب

توصلت دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي النباتي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد استندت الدراسة إلى نتائج 30 تجربة إكلينيكية عشوائية، بحثت في تأثير الأنظمة الغذائية المختلفة على جميع أنواع الكوليسترول، مع التركيز بشكل خاص على البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، الذي يُطلق عليه غالباً «الكوليسترول الضار»، لأن تراكمه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ووجد الفريق أن مستوى الكوليسترول بشكل عام انخفض بنسبة 7 في المائة، في حين قل مستوى «الكوليسترول الضار» بنسبة 10 في المائة، وتراجعت مستويات البروتين الشحمي «ب» (المرتبط بمقدار الدهون والكوليسترول السيئ في الجسم) بنسبة 14 في المائة، لدى المشاركين الذين اتبعوا نظاماً غذائياً نباتياً مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظماً غذائية تحتوي على اللحوم.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة روث فريك شميدت، أستاذة الكيمياء الحيوية السريرية وكبيرة الأطباء في مستشفى ريغ هوسباتل في الدنمارك: «هذا يعادل ثلث تأثير تناول الأدوية الخافضة للكوليسترول، مثل العقاقير المخفضة للكوليسترول، وسيؤدي إلى انخفاض بنسبة 7 في المائة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً لمدة خمس سنوات».

وأضافت شميت في بيان: «الأهم أننا وجدنا نتائج مماثلة عبر القارات والأعمار المختلفة، ومع اختلاف مؤشر كتلة الجسم».

وأكدت أنه إذا بدأ الناس في تناول وجبات نباتية منذ سن مبكرة، فإن احتمالية الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عن انسداد الشرايين ستكون كبيرة.