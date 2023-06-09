طبيبة: 5 فئات الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

كشفت أخصائية الأورام بمعهد السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي الدكتورة يوليا فاخابوفا 5 فئات من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان. مشيرة الى أنه «على كبار السن أن يكونوا حذرين، لأن منظومة المناعة تضعف مع التقدم في العمر. لذلك بعد الخمسين عليهم الخضوع لفحوصات طبية سنوية». وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وقد حددت الأخصائية 5 فئات الأكثر عرضة للسرطان جاءت على النحو التالي:

الفئة الأولى: كبار السن

لذلك تنصح الاخصائية النساء بإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنويا، كما تنصح كلا الجنسين بتنظير القولون والمعدة، والتصوير المقطعي للرئتين.

الفئة الثانية: المدخنون

حيث أن احتمال إصابتهم بالسرطان أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بغيرهم.

الفئة الثالثة: الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان.

الفئة الرابعة: الأشخاص الذين يعملون في مجال الصناعات الخطرة وعلى اتصال بالمواد السامة والمشعة

لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حرصا على حماية الجلد وأعضاء الجهاز التنفسي والخضوع لفحوصات طبية دورية.

الفئة الخامسة: الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الفيروسية

مثل مرضى فيروس الورم الحليمي البشري (الذي يحفز سرطان عنق الرحم) والتهاب الكبد B و C (سرطان الكبد) وفيروس إبشتاين بار (سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البلعوم الأنفي).