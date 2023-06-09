«علامات تحذيرية» تشير إلى سرطان الأمعاء قبل ظهوره بعامين

يعدّ سرطان الأمعاء رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في المملكة المتحدة. ونجح باحثون في تحديد 4 «علامات تحذير» منه، يمكن أن تظهر قبل عامين من التشخيص، حسب «الإندبندنت» البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى أن الأعراض قد تشير إلى خطر أكبر للإصابة بسرطان الأمعاء المبكر لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

وتتمثّل أعراض «التحذير» فيما يلي: ألم في البطن- نزيف في المستقيم- الإسهال- فقر الدم بسبب نقص الحديد.

وخلص الباحثون إلى أن وجود عرض واحد فقط من الأعراض سالفة الذكر يضاعف تقريباً خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وبينما أولئك الذين ظهر عليهم اثنان من الأعراض كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمقدار ثلاث مرات ونصف مرة، فإن أولئك الذين ظهرت عليهم 3 أعراض أو أكثر كانوا أكثر عرضة للإصابة بمقدار 6 مرات ونصف مرة.ويحصد المرض أرواح ما يقرب من 17 ألف شخص سنوياً، ويمثل نحو 11 في المائة من جميع حالات الإصابات الجديدة بالسرطان.