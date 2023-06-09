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أوفيس 2021 برو متاح بأرخص سعر ممكن مع خصومات إضافية لفترة محدودة!

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

أياً كان مجال دراستك أو عملك، لن يمكنك الاستغناء عن حزمة أوفيس المكتبية من مايكروسوفت فهي من البرامج الأساسية التي يتم الاعتماد عليها بصورة يومية. الآن ومع اقتراب العيد، نقدم لك أرخص طريقة ممكنة من أجل تفعيل أوفيس 2021 برو بشكل موثوق والتمتع بكافة المزايا والحصول على التحديثات مستقبلاً بطريقة فعالة 100% ودون اللجوء إلى طرق ملتوية قد تضرك أكثر مما تنفعك.

كيفية تفعيل أوفيس 2021 برو ؟

إذا بحثت عبر الإنترنت، سوف تجد الكثير من الطرق من أجل الحصول على نسخة أصلية من حزمة مايكروسوفت أوفيس 2021 برو منها الشراء مباشرةً من مايكروسوفت وهذه ربما تكون الطريقة الأغلى إذ سوف يكلفك ذلك مئات الدولارات أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية لبلدك، وإذا أردت شراء أكثر من نسخة لعدة أجهزة مثلاً سوف تكون التكلفة أكبر.

هذا الأمر قد يدفعك ربما للحصول على حزمة مايكروسوفت أوفيس بطرق غير شرعية مثل تنزيلها من مواقع مشبوهة أو استخدام برامج خارجية للتفعيل لكنها في الأغلب تحتوي على برمجيات خبيثة ربما تضر بجهازك وملفاتك.

هناك طريقة أخرى قد لا تكون على علم بها وهي شراء مفتاح التفعيل فقط وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام والحروف الصادرة من مايكروسوفت يمكن استخدامها لتفعيل أي من منتجاتها مثل ويندوز أو أوفيس وغيرها من المنتجات، ولحسن الحظ هناك متجر مثل MMORC.COM وهو متجر مخصص لبيع تراخيص ومفاتيح تفعيل الألعاب والبرامج للمنصات المختلفة مثل نظام ويندوز والإكس بوكس والبلايستيشن بأسعار منخفضة مع توصيل فوري عبر البريد الإلكتروني.

طريقة شراء مفاتيح التفعيل

عندما تختار أحد العروض التي سنعرضها لاحقاً، يمكنك الانتقال إلى صفحة الشراء ثم الدفع باستخدام بايبال أو البطاقة الائتمانية وغير ذلك من وسائل الدفع. قم بإضافة كوبون الخصم عند الشراء كذلك للحصول على خصم إضافي وتوفير المزيد من الأموال.

بمجرد إتمام الشراء سوف سيتم إرسال مفتاح التفعيل الأصلي إلى بريدك الإلكتروني (تذكر كتابة بريدك بطريقة صحيحة) وكذلك رابط تحميل المنتج من موقع مايكروسوفت الرسمي، ما عليك سوء تنزيل المنتج وتثبيته ثم استخدام مفتاح التفعيل الذي حصلت  عليه بعد الشراء. ويمكنك استرداد أموالك في حالة حدثت أي مشكلة معك والتواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الآتي: [email protected]

خصم يصل إلى 65% على حزمة أوفيس برو

يمكنك شراء البرامج التالية بخصومات صخمة تصل إلى 65% ستوفر عليك مئات الدولارات وسوف تتمع بها كلياً وتحصل على مفاتيح تفعيل أصلية تماماً.

عليك استخدام كوبون الخصم AOB65 لتفعيل الخصم

  • Microsoft Office 2016 Pro Plus Key $19.49
  • Microsoft Office 2019 Pro Plus Key $25.29
  • Microsoft Office 2021 Pro Plus Key $26.95
  • Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $23.2 
  • Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key $ 30.06 

خصم 58% على منتجات مايكروسوفت

يمكنك الحصول على خصم بنسبة 58% باستخدام كوبون AOB58 على المنتجات الآتية:

  • Office 2019 Home & Students Key Global $31.5
  • Microsoft Office 365 Professional Plus Global $14.11
  • Windows 10 Pro + Office 2019 Home & Students Key Global Bundle $35.53
  • Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Key Global Bundle $42

خصم بنسبة 48% على منتجات مختلفة

بنفس الطريقة يمكن استخدام كوبون AOB48 للحصول على مفاتيح تفعيل المنتجات التالية بأرخص الأسعار:

  • Windows 10 Pro Key $7.95
  • Windows 10 Home Key $7.74
  • Windows 10 Enterprise Full $10.39 
  • Windows 10 Enterprise LSTC 2019 $10.39
  • Windows 10 Enterprise LSTC 2021 $15.59
  • Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $23.91
  • Windows 11 Home Global 32/64 Bit $12.99
  • Windows 11 Pro Professional Key Global 32/64 Bit $15.59
  • Microsoft Office 2016 Key For Mac Global $31.19
  • Microsoft Office 2019 Key For Mac Global $41.59
  • Microsoft Office 2021 For Mac Key Global $46.79

خصم على أشهر برامج مكافحة الفيروسات

الحصول على البرامج المكتبية ونظام ويندوز يحتاج أمر آخر إضافي وهو الحصول على برنامج مكافح للفيروسات وهو ما يمكنك أيضاً اقتنائها بأسعار منافسة للغاية أقل بكثير من سعرها الأصلي.

  • McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global $8.16
  • McAfee AntiVirus Plus 2020 Unlimited Devices 3 Years Digital Code Global $19.75
  • McAfee Livesafe 2020 Unlimited Devices 3 Year Digital Code Global $40.03
  • Kaspersky Internet Security 2021 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.39
  • Kaspersky Total Security 2021 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.91
  • Kaspersky Total Security 2021 3 Devices 1 Year Digital Code Global $19.23
  • Eset NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $9.87
  • Eset Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.43
  • AdLock 2021 5 Devices 1 Year Digital Code Global $10.19

بهذه الطريقة يمكنك أن تضمن الحصول على تراخيص ومفاتيح تفعيل أصلية لكافة المنتجات التي تود شراءها، سواء كنت تود تفعيل ويندوز 10 أو 11 أو تفعيل أوفيس 2021 وغيرها من المنتجات المذكورة آنفاً.

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