ما هي ميزة NameDrop في تحديث iOS 17 الجديد؟

لقد كان مؤتمر ابل WWDC 2023 حافلاً بزخم الإعلان عن الكثير من الأشياء الجديدة على الصعيدين الهاردوير والسوفتوير. رأينا العديد من المنتجات الثورية المتطورة “باهظة الثمن” وعلى رأسها نظارة الواقع المختلط ابل فيجين برو – Apple Vision Pro.

ولكن من حيث السوفتوير، فلقد أعلنت الشركة الأمريكية عن نظام smartwatch OS وخاضت في تفاصيل كثيرة حول نظام iOS 17 وتطبيقاته الافتراضية.

إحدى أهم الميزات الثورية المثيرة للإعجاب في النظام الجديد هي ميزة NameDrop والتي يُمكنك تسميتها بــ “نقل الأسماء” أو “الإرسال السريع” كما تُسميها ابل، وهي في الواقع ميزة تسمح لك بمشاركة جميع معلومات جهات الاتصال مع هواتف الايفون القريبة.

جدير بالذكر أن ميزة NameDrop لن تكون حصرية لنظام iOS وستكون متاحة بالفعل على ساعة ابل ووتش. الميزة الجديدة ستكون متاحة في وقت ما خلال شهر يوليو القادم بمجرد أن يكون الإصدار النهائي من نظام iOS 17 أصبح جاهزاً.

بطريقة ما، ميزة NameDrop هي امتداد لخدمة AirDrop. في حين أن خاصية AirDrop تسمح لك بمشاركة الملفات مع أجهزة ابل الأخرى، فإن ميزة NameDrop تسمح لك بفعل الشيء نفسه ولكن منحصرةً على معلومات جهات الاتصال عن طريق تقريب جهازك من جهاز ايفون آخر أو ساعة ابل ووتش.

كيف تعمل ميزة NameDrop ؟

كل ما ستحتاج فعله هو تقريب جهازي ايفون من بعضهما البعض. وعلى الفور، سيتم نقل ملصقات جهات الاتصال وأرقام الهواتف في كلا الاتجاهين.

يُقال أيضاً أن نظام iOS 17 قد يسمح بمشاركة الملفات من خلال تقريب جهازي ايفون من بعضهما البعض بطريقة أكثر ملائمة. الأكثر أهمية، أن عملية تبادل معلومات جهات الاتصال ستسمر حتى أثناء الخروج من نطاق AirDrop – طالما توافر اتصال بالإنترنت.

وقد صرحت ابل أيضاً بأن نظام iOS 17 سيسمح للمستخدمين بالجمع بين جهازي ايفون من أجل مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو حتى تشغيل الألعاب باستخدام خاصية SharePlay. يبدو أن شركة ابل تحاول تبسيط الأمور قدر الإمكان.

ستأتي هذه الميزة ضمن نظام iOS 17 النهائي والمتوقع طرحه بشكل رسمي هذا الخريف. إذا كنت لا تطيق الانتظار لشهر يوليو، فيمكنك تجربة تثبيت تحديث iOS 17 التجريبي الآن على هاتفك وتجربة الميزات الجديدة بنفسك.