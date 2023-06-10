أخيراً واتس اب يطرح ميزة القنوات – تعرف عليها!

عادةً ما يتم استخدام واتس اب من أجل التواصل الفردي بين شخصين على سبيل المثال، أو في بعض الحالات الأخرى يتم استخدامه أيضاً للمحادثات الجماعية.

ولكن هناك ميزة جديدة قادمة في الطريق ستساعدك على البقاء باطلاع دائم على مستجدات الأمور بشكل أفضل. ستكون هذه الميزة نوعاً مختلف من أنواع التواصل على المنصة، وهذا النوع من الاتصال سيُطلق عليه “القنوات” أو “Channels”.

بحسب تقرير موقع The Verge، تم إطلاق ميزة القنوات أخيراً بتطبيق واتساب، ولكن يبدو أنها ليست جاهزة بعد. هذه النوعية من الأخبار كنا نترصدها خلال الفترة الماضية، وما يعكس صحة هذه الشائعات أنه كانت هناك تقارير تؤكد بأن ميزة القنوات ستشتمل على خاصية للبحث عن القنوات داخل التطبيق.

على كل حال، يبدو أننا لم نعد مُضطرين على الانتظار أكثر من ذلك. وسنتمكن من استخدام ميزة القنوات لمساعدة الناس بالبقاء على إطلاع دائم بجديد الأخبار.

ما هي ميزة القنوات في تطبيق واتساب؟

هي ليست ميزة جديدة تماماً، لقد كانت متواجدة لفترة من الوقت على تطبيق تيليجرام. كما إنها متاحة منذ فترة ليست ببعيدة على تطبيق انستقرام. وبما أن كل من اسنتقرام والواتساب هي تطبيقات تابعة لشركة ميتا، فليس من المستغرب رؤية هذه الميزة على جميع تطبيقات الشركة.

إن الفكرة من ميزة القنوات على واتساب هي السماح للمستخدمين بالقدرة على الدخول إلى القناة ورؤية الرسائل – التي ستبدو كالمنشورات – وكأنها محادثة جماعية.

ولكن على الرغم من كونها محادثة جماعية، إلا أنه لن يكون مسموح إلا لشخص واحد فقط بالنشر بداخل هذه القناة. قد يبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى. ولكن جوهر الفكرة هنا هي أن المسؤول عن نشر الرسائل سيكون قادراً على نشر التحديثات والرسائل الجديدة للمتابعين.

ببساطة يمكنك تخيل أحد المشاهير أو أيقونات المجتمع ينشؤون قنوات خاصة بهم، وبهذا الشكل يحق للمستخدمين الآخرين على المنصة الاطلاع على آخر أخبارهم والأحداث الخاصة بهم.

قد تمنح الفنانين والمغنيين طريقة جديدة لمساعدة المُعجبين بمعرفة الأخبار المثيرة للاهتمام حول الألبومات التالية أو الحفلات الموسيقية أو ما شابه ذلك.

أيضاً ستتيح الفرصة للأشخاص المؤثرين والأيقونات بمساعدة المستخدمين على معرفة الأحداث التالية والأمور الأكثر أهمية. وربما تساعد منشئي المحتوى بإضافة مُلخص بسيط عما ستحتوي عليه مقاطع الفيديو الجديدة الخاصة بهم المتوقع طرحها في المستقبل.

لذا، باختصار شديد، هذه ميزة جديدة في غاية الأهمية ستساعدك على توسيع وجودك في العالم الرقمي ومنحك وسيلة إضافية لإبقاء الناس على إطلاع دائم بجديد أحوالك فيما يتعلق بحياتك الشخصية أو العملية. لاحظ أنك ستكون قادراً أيضاً على طرح مقاطع الفيديو والروابط والصور بما إنها من ميزات التطبيق الأساسية.

لا تزال الميزة قيد التطوير، وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من إنشاء قناتك الخاصة. حالياً، يتم طرح الميزة للمؤسسات والمنظمات العالمية في كل من سنغافورة وكولمبيا. بالتأكيد سيتم توسيع قائمة البلدان المدعومة والأفراد الآخرين من خلال التحديثات المستقبلية. لذا، قد تنتظر أشهر قليلة قبل أن تبدأ في رؤيتها على جهازك.