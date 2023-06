أشرف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، على رفع كسوة الكعبة المشرفة قبل بدء موسم الحج لهذا العام 1444 هـ 2023م.

تقرير مرئي | استعدادًا لدخول موسم حج هذا العام، 6 مراحل لرفع كسوة الكعبة المشرفة وفريق فني مختص للحفاظ على نظافته وسلامته.#بسلام_آمنين #من_الوصول_إلى_الحصول pic.twitter.com/so1hQitT1m — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 9, 2023

وتأتي هذه العملية، إضافة لتطيب الكعبة والحجر الأسود إيذانا لبدء موسم الحج من خلال طي الستار المكسو بقطعة من الحرير الأسود والمخطوط عليه آيات من القرآن الكريم لحمايتها من العبث أثناء أداء مناسك الحج وليتسنى للحجاج رؤية استار الكعبة مرفوعة.

ومما جرت عليه العادة من كل عام، يرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً من سطح المطاف، ويغطى الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة المشرفة.

وكانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديماً، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، والحكمة من كسوة الكعبة أنها من شعائر الله التي أذن بتعظيمها، وتعتبر من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام.

(6) مراحل لرفع كسوة الكعبة المشرفة وفريق فني مختص للحفاظ على نظافته وسلامته.https://t.co/TJMoyTuOe8#بسلام_آمنين #من_الوصول_إلى_الحصول pic.twitter.com/g7twGgWMql — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 9, 2023

The post رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا