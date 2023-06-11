شركة OnePlus تُسجل ثلاث علامات تجارية استعدادًا لهواتفها القابلة للطي!

سجلت شركة OnePlus ثلاثة علامات تجارية جديدة بأسماء مثيرة للاهتمام والتي من المتوقع أن يتم منحها لبعض المنتجات القادمة للشركة.

كالعادة، هذا لا يعني أن الشركة مُلزمة باستخدام العلامات التجارية الثلاثة، أو حتى أي منها على الإطلاق، ولكن لا تزال هناك احتمالية بأن تستخدم أي منها في المرحلة المقبلة.

ما هي ألقاب ثلاث علامات تجارية الجديدة ؟

أما بالنسبة للعلامات التجارية الثلاثة التي سجلتها الشركة فهي تشتمل على كل من OnePlus Edge و OnePlus Wing و OnePlus Prime.

من الممكن أن يتم استخدام المسميات الجديدة مع عدة أجهزة مختلفة، ولكن ما هي هذه الأجهزة بالضبط فهذا السؤال لا يمكننا الإجابة عليه بشكل قاطع.

ومع ذلك، فإن بعض هذه الأسماء مألوفة جداً بالنسبة لنا، حيث استخدمت شركة LG من قبل مُسمى Wing مع هاتفها الغريب. ولكن بالتأكيد سيكون هاتف OnePlus مختلف جزءاً وموضوعاً عن هاتف LG Wing بالنظر إلى أن هاتف LG لم يكن هاتفاً ناجحاً.

ولكن هل هذا يعني أننا على مشارف رؤية هاتف جديد من تلك الهواتف المثيرة للإعجاب؟ خاصة وأن فئة الهواتف القابلة للطي تزداد في النمو شيئاً فشيئاً، ناهيك عن الهواتف القابلة للتمدد التي ننتظرها بفارغ الصبر.

في الواقع، نحن ننتظر رؤية هاتف OnePlus القابل للطي في وقت ما خلال الربع الثالث، وهذا تأكيد رسمي حصلنا عليه بالفعل من الشركة الصينية.

ولكن هل سيأتي الهاتف باسم OnePlus V Fold أم سيأتي باسم OnePlus V Flip هذا شيء لم يتم التأكيد عليه بعد. نحن لا نعلم حتى مما إذا كان الهاتف هو عبارة عن هاتف صدفي أم من فئة الهواتف التي تنطوي على شكل كتاب.

بعض الشائعات تلمح إلى وجود هاتفين في جدول الشركة وعلى الأرجح سيتم الكشف عنها خلال نفس الحدث. ولكن من يعلم، ربما ينتهي الأمر بأي من العلامات التجارية السابقة ملتصقة بهاتف الشركة القابل للطي المرتقب.

بالنسبة لجميع التقارير التي صدرت عن المواقع الصينية، فإن الهاتف القابل للطي للشركة سيكون هاتف Fold، وبالتالي سيتعين علينا الانتظار مما إذا كان هناك هاتف Flip في خطط الشركة.

بعض المصادر ألمحت أيضاً إلى أن هاتف الشركة سيكون متطابق لنفس تصميم هاتف Oppo Find N3 وهو ليس أمراً غريباً بالنظر إلى أن كلتا الشركتين هي شركات شقيقة ومن الطبيعي أن تقتبس إحداهما بعض التقنيات من الأخرى.