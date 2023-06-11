ما لا تعرفه عن نظارة ابل Vision Pro الثورية

نظارة ابل فيجين برو – Apple Vision Pro هي أكثر أجهزة ابل التي كنا نترقب وصولها على مدار السنوات القليلة الماضية. وغني عن القول، لقد استطاعت أن تسرق الأضواء من جميع أجهزة ابل الأخرى خلال حدث الإعلان عن منتجات ابل الجديدة أثناء مؤتمر WWDC 2023.

ولكنا بما أن نظارة ابل فيجين برو – Apple Vision Pro قادمة في مطلع العام القادم، فلا تزال هناك العديد من التفاصيل الدقيقة التي لا نعرفها عنها. ومع ذلك، سمحت لنا ابل بإلقاء نظرة عامة حول ما يوجد بداخلها، ولكن جوهر الفكرة أن الشركة لم تخوض في أي تفاصيل حول المواصفات الفنية الكاملة أو المكونات الداخلية.

على سبيل المثال، فلا نعرف حتى الآن ما هو وزن النظارة أو ما هي أجهزة الاستشعار الموجودة بالداخل، ولا حتى عدد الكاميرات. ومع ذلك، لقد تمكنا من جمع بعض المعلومات المفيدة من أكثر من مصدر لأولئك الأشخاص المهتمين.

إطار نظارة ابل فيجين برو



تحتوي النظارة على شاشة زجاجية ثلاثية الأبعاد متصلة بإطار معدني مصنوع من سبائك الألمونيوم المنحني. وتشتمل النظارة على نظام حراري احترافي يعمل على نقل وتمرير الهواء إلى المكونات الداخلية للحفاظ على شكل الأداء والمساعدة في خفض درجات الحرارة.

الشاشات

تمتاز النظارة بشاشتان من نوع micro-OLED وكل واحدةً منهما تحتوي على عدد بكسلات أكثر مما يُمكن لشاشة تلفزيون بدقة 4K أن تقدمه.

العدسة الثلاثية ستجعل الشاشة تبدو وكأنها في كل مكان عند النظر، والشاشة الخارجية “EyeSight” ستكون مسؤولة عن عرض الأشخاص الآخرين أثناء استخدام وضع الواقع المُعزز لإشعار الآخرين من حولك أنك منغمس تماماً وغير قادر على إدراك البيئة الواقعية المحيطة بك في ذلك الوقت تحديداً.

بالإضافة إلى ذلك فإن الشاشة الخارجية تمتاز بمؤشر تسجيل يتحول إلى وضع قيد التشغيل أثناء التقاط الفيديو بواسطة الكاميرا. تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz فضلاً عن معدل تحديث أرقى بسرعة 96Hz من أجل مقاطع فيديو بمعدل 24 إطاراً في الثانية.

الكاميرات

يبدو أن النظارة تحتوي على 12 كاميرا وخمسة مستشعرات لمراقبة حركات وإيماءات اليد ورسم الخرائط البيئية. كانت هناك شائعات تفيد بأن النظارة قد تتمكن من النظر في حركات الساقين، ولكن ابل لم تذكر أي شيء حول هذا الأمر أثناء الإعلان.

كاميرتان من هذه الكاميرات مسؤولة عن إرسال أكثر من مليار بكسل في الثانية إلى الشاشة لتصوير العالم من حولك بشكل واضح. أما مجموعة الكاميرات الأخرى فهي مُخصصة لمراقبة وتتبع حركة الراس وحركة اليد ورسم الخرائط ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي.

هناك أيضاً أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء لتحسين فعالية تتبع حركة اليد في ظروف الإضاءة المنخفضة، وهناك كاميرا مُخصصة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد.

ستعمل مستشعرات LiDAR على تحديد مكان وموقع الكائنات من حولك في الغرفة ومسح وجهك لإنشاء هوية/شخصية رقمية خاصة بك يُمكن استخدامها في تطبيق فيس تايم.

تحتوي النظارة من الداخل على أربعة كاميرات بالأشعة تحت الحمراء ومجموعة من مصابيح الليد LED من أجل تسليط الأضواء النمطية داخل قزحية العين دون أن تكون مرئية. سيتم استخدام هذه الخاصية من أجل مسح قزحية العين للمصادقة والتتبع المُركز على حركة العين.

الأزرار

يوجد زر Digital Crown على يمين النظارة مسؤول عن إظهار الشاشة الرئيسية Home View بمجرد النقر فوقه أو للتحكم في مستوى الانغماس أثناء الدوران.

من الممكن استخدام هذا الزر أيضاً لضبط مستوى الانغماس أثناء مشاهدة الواقع الافتراضي لمساعدتك على مشاهدة أشياء مختلفة في البيئات الأخرى كمشاهدة التلفزيون على سبيل المثال. أما الزر المتواجد على يسار النظارة فهو من أجل التقاط الصور ومقاطع الفيديو المكانية.

معالج النظارة



بداخل نظارة ابل فيجين برو توجد شريحتين معالجة. الشريحة الأولى وهي M2 وقد صرحت ابل بإنها نفس الشريحة المستخدمة في تشكيلة أجهزة ماك. هذه هي الشريحة الرئيسية المسؤولة عن وظائف المعالجة. تعمل الشريحة بنظام VisionOS وقادرة على تنفيذ خوارزميات الحوسبة لمحاكاة الكمبيوتر ومعالجة المحتوى الرسومي.

الشريحة الأخرى وهي R1 مسؤولة عن جمع المعلومات من أجهزة الاستشعار والميكروفونات. هذه الشريحة قادرة على بث الصور إلى الشاشة خلال فترة زمنية تُقدر بــ 12 مللي ثانية.

في الختام، قالت ابل أنه لن يتم إطلاق نظارة ابل فيجين برو قبل مطلع العام القادم، ومن الواضح أنها لا تزال قيد التطوير. ومع ذلك، مع اقتربنا من هذا الموعد، من المتوقع أن نرصد المزيد من التفاصيل الدقيقة حول المكونات التي تستخدمها ابل بداخل النظارة.