طرحت جوجل الإصدار التجريبي الثاني Beta 2 من أندرويد 14 خلال مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O 2023 في مايو الماضي. ثم تلي بعد ذلك إصدار Beta 2.1 لإصلاح بعض المشاكل والأخطاء الطفيفة وذلك كان منذ أسبوعين تقريباً.

عادةً ما يتم طرح الإصدارات التجريبية من أنظمة التشغيل لمنح المطورين القدرة على تجهيز تطبيقاتهم ودعمها بالواجهة البرمجية الجديدة للتوافق والعمل بشكل مثالي مع إطلاق الإصدار النهائي والمستقر من النظام.

أفضل مميزات التحديث التجريبي الثالث Beta 3 من أندرويد 14

يأتي التحديث التجريبي الثالث لإصلاح المزيد من الأخطاء، ولكن مع بعض الميزات الجديدة اللطيفة. الميزة الأكثر أهمية بالنسبة لنا هي ميزة تخصيص اختصار شاشة القفل وعدد لا بأس به من الأنماط الجديدة للساعة على شاشة القفل والمزيد من الخلفيات.

حالياً، يمكنك الانضمام إلى البرنامج التجريبي إذا كنت تمتلك أي من هواتف Google Pixel المدعومة. وبحسب التقارير، يُقال أنه من الممكن الوصول إلى إعدادات خصائص اختصار شاشة القفل بمجرد النقر لفترة طويلة على أي مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية، ومن ثم الانتقال إلى “الخلفية والنمط”.

توجد مجموعات جديدة من أنماط الساعة في علامة تبويب شاشة القفل أعلى الشاشة. وعند الضغط مطولاً على نمط الساعة سيتم فتح قائمة جديدة من خيارات الألوان والأحجام. وأسفل هذه الخيارات مُتاح مؤشر/شريط تمرير يتيح التعديل على مستوى ودرجة تباين لون الساعة.

إن الهدف من قائمة الاختصارات الجديدة هو إتاحة الفرصة على الوصول السريع إلى الوظائف دون بذل المزيد من الجهد. فمن خلال قائمة الاختصارات يمكنك كتم صوت الهاتف أو تفعيل وضع عدم الإزعاج DND أو الكاميرا أو المحفظة أو مصباح الفلاش أو رمز الاستجابة السريعة QR Code أو مكالمات الفيديو أو عناصر التحكم في الجهاز والمزيد غير ذلك.

بالطبع، احتوى التحديث الجديد على تطبيق خلفيات الإيموجي Emoji Wallpaper ولكن يبدو أنه غير متاح حالياً من خلال خيار “الخلفية والنمط”.

من المتوقع أن يتيح التحديث التالي توفر التطبيق، بالإضافة إلى الخلفيات السينمائية وخلفيات الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء خلفيات فريدة بناءً على تفضيلاتك الشخصية.

التحديث التجريبي الثالث غير متاح إلا لهواتف جوجل بيكسل المدعومة، منها سلسلة Pixel 7 و Pixel 6 و Pixel 5 و Pixel 4. فإذا كنت حصلت على أي من الإصدارات التجريبية السابقة، فمن المتوقع أن تحصل على التحديث الجديد تلقائياً. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تنزيله من الموقع الرسمي. ولكن توقع مواجهة العديد من المشاكل وعدم الاستقرار.