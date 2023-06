بعد تسيجلها في مدن الجنوب.. مكافحة الأمراض يطلق حملة توعوية حول داء الحصبة

قال مدير مكتب الطوارئ وصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض كامل تلوع إنّ المركز أطلق حملة استثنائية من يوم 8 يونيو الجاري.

وأوضح التلوع أنّ الحملة تأتي استجابة لتفشي داء الحصبة في بعض مدن ومناطق الجنوب وهي القطرون وأوباري وغات وبراك الشاطئ، بعد تسجيل العديد من الإصابات.

وتابع التلوع أنّهم بدؤوا بحملة توعية للإعداد لحملة تطعيم استثنائية لكل المناطق، وأنّ المدن المستهدفة ستنطلق في 18 من الشهر الجاري وتستهدف الفئة العمرية تحت 6 سنوات.

وأضاف التلوع أنّه جرى تسجيل حوالي 20 إصابة بالحصبة في مدينة القطرون من ضمنهم طفلة تبلغ عاما ونصف، وأنّه جرى إحالتهم لمستشفى سبها.

وقال التلوع أنّه في شهر 9 القادم ستنطلق حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة تشمل كل مدن وبلديات ليبيا، وأنه يستوجب كل 5 سنوات انطلاق حملة تطعيم ضد داء الحصبة حتى لا ينتشر.

واختتم التلوع حديثه بأنّ غالباً ما تأتي الحالات المصابة بالحصبة من خارج ليبيا، مشيرا إلى أنّ أول حالة كانت قادمة من الجزائر إلى ،سبها.

