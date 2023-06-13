كيفية تغيير الموقع الجغرافي على الايفون وأندرويد بضغطة زر؟

ﻷسباب كثيرة قد تحتاج إلى إخفاء المواقع الجغرافي الخاص بجهازك، وتغييره إلى شيء آخر غير حقيقي. إن إخفاء موقعك قد يفيدك في الاستمتاع بالتطبيقات والألعاب التي تعتمد على الموقع الجغرافي، وغيرها من المزايا التي قد تحصدها جراء استخدام الموقع الجغرافي الوهمي. وهذه الخاصية لا توجد بشكل أساسي في نظام التشغيل على الآيفون أو الآيباد أو الأندرويد، ولا يمكن تنفيذها إلا بالاستعانة ببرنامج متخصص مثل iMyFone AnyTo.

مميزات برنامج iMyFone AnyTo

تغيير الموقع الجغرافي GPS على الايفون والايباد في ثوانٍ إلى موقع آخر وهمي مزيف بضغطة زر وبدون عمل جيلبريك.

إمكانية تغيير الموقع في تطبيق Find My على أجهزة آبل.

إمكانية تزييف الموقع الجغرافي على أندرويد.

إمكانية تحديد طريق على الخريطة والسير فيه بالسرعة التي تحب.

ميزة تغيير الموقع في ألعاب الواقع المعزز AR مثل بوكيمون جو.

متوافق مع تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات وخدمات ومواقع الإنترنت المختلفة.

دعم أنظمة آيفون وآيباد وأندرويد جميعها ، بما فيها الإصدارات الأحدث.

يعتبر برنامج iMyFone AnyTo أحد أفضل التطبيقات التي تستطيع عبر بسهولة تغيير موقع الجغرافي إلى موقع آخر مزيف غير حقيقي، والاستمتاع بألعاب مثل بوكيمون جو دون التقيد بمواقع جغرافية محددة، وكذلك الاستمتاع بالتطبيقات المختلفة التي تعتمد على الموقع الجغرافي مثل سناب شات، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الموقع الجغرافي المزيف على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

يتيح البرنامج محاكاة حركة GPS مع مسار مخصص عبر إنشاء طريق للتحرك فيه مع تخصيص سرعة حركتك بسهولة، وذلك يكون مفيدًا عندما تتطلب منك ألعاب الواقع المعزز الذهاب للخارج ولكنك تريد فقط البقاء في المنزل.

كيفية استخدام البرنامج؟

قم بتنزيل البرنامج على الحاسوب والهاتف، علماً بأن البرنامج متوفر على أجهزة ماك وويندوز، وكذلك هواتف آيفون وأجهزة آيباد والأندرويد.

قم بتوصيل هاتفك بالحاسوب، وليكن الآيفون في هذه الحالة، عبر كابل الـ USB، ثم اضغط على Trust على هاتف آيفون الخاص بك عندما يطلب منك الوثوق بالحاسوب، وأدخل رمز مرور الشاشة مرة أخرى لإكمال هذه العملية.

وبعد إتمام التوصيل عبر كابل USB أول مرة، يمكنك لاحقًا اختيار توصيل الايفون أو الايباد الخاص بك بالحاسوب، بشرط أن يكون كلاهما متصلين بنفس شبكة الوايفاي، كما يُنصح بأن تظل الشاشة مفتوحة دوماً.

بعد التوصيل سوف يمكنك تغيير الموقع الجغرافي بضغطة واحدة، أو محاكاة نظام الـ GPS بأكثر من وضع، سواء بالانتقال من نقطة لأخرى بسرعة تقوم بتحديدها، أو التنقل بين أكثر من نقطة بالتتابع.

يمكنك أيضًا استخدام شريط البحث للوصول إلى الموقع الذي تود الانتقال إليه، إن لم تستطع الوصول إليه من خلال الخريطة الظاهرة أمامك على شاشة الحاسوب.

يمكنك أن تفعل ما تشاء وموقعك الجغرافي تم تغييره إلى موقع آخر، كأن تشغل ما تشاء من الألعاب والتطبيقات المعتمدة على الموقع، فالنظام وكل التطبيقات المثبتة عليه، سوف ترى الموقع المزيف وليس الأصلي، وإذا كنت ترغب في استعادة موقعك، يمكنك فقط إعادة تشغيل هاتف الآيفون الخاص بك من أجل الرجوع إلى الموقع الحقيقي.

ويدعم التطبيق العديد من المزايا الخاصة مثل السير في طرق دائرية، والوضع الواقعي الذي يحاكي السير في الطرق كما في الحياة الواقعية بسرعات مختلفة، وإمكانية حفظ الطرق والمسارات بصيغة GPX، ودعم التوصيل حتى 10 أجهزة.

تحميل البرنامج

برنامج iMyFone AnyTo متاح للتحميل والتجربة مجاناً من خلال هذا الرابط على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك، أو الهاتف بنظام iOS أو أندرويد، لكن من أجل استخدام البرنامج كاملاً عليك شراء البرنامج، حيث توفر شركة iMyFone البرنامج بأسعار مخفضّة لفترة محدودة.