اسوس تشوق جمهورها بعرض مواصفات Zenfone 10 على صفحتها الرسمية

يبدو أن الشائعات التي تداولتها العديد من المواقع التقنية – وهذا يشملنا – حول حجم شاشة هاتف Asus Zenfone 10 كانت خاطئة. لقد ذكرنا لكم من قبل أن الهاتف سيأتي بشاشة بحجم 6.4 إنش، ولكن تم نفي هذه الشائعة مؤخراً حيث أكدت شركة اسوس بشكل رسمي أن هاتف Zenfone 10 يمتاز بشاشة 5.9 إنش.

هاتف Zenfone 10 سيكون مضغوطاً مثل طراز العام الماضي

أكدت شركة اسوس بالأمس القريب على صفحتها على انستقرام تايوان أن الهاتف القادم سيظل مضغوطاً وصغير الحجم بشاشة قياس 5.9 إنش فقط. يبدو أن الشركة التايوانية تحاول الحفاظ على لغة ومعايير التصميم الأساسية لهاتفها الرائد. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض الاختلافات الطفيفة في قياسات وأبعاد الهاتف.

اقترحت العديد من المصادر شائعات تشير إلى أن الشركة تخطط لتكبير حجم الشاشة ليصل حجمها إلى 6.3 ~ 6.4 إنش. ولكن بات واضحاً أن الأمر ليس كذلك.

ربما كانت هذه خطة اسوس بالفعل، ولكنها تراجعت عنها في اللحظات الأخيرة. لسنا متأكدين بشكل قاطع ما هو سبب تراجع الشركة، وهذا إذا افترضنا أن الشركة كان لديها بالفعل نية لتكبير حجم الشاشة. ولكن من حسن الحظ، أن الهاتف سيظل صغير الحجم تماماً مثل سابقه.

الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الشركة أكدت بشكل رسمي أن هاتف Zenfone 10 يعمل بواسطة معالجة Snapdragon 8 Gen 2 وهذا هو أقوى معالج من كوالكم في الوقت الحالي.

لقد تم شحن هاتف Zenfone 9 بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC والذي أثبت لنا جميعاً أنه معالج رائد من الطراز الأول يقدم مزيجاً رائعاً من قوة الأداء ويعزز من عمر البطارية ويتمتع بتكنولوجيا متطورة تساعد في الحفاظ على درجة حرارته بداخل نطاق الحدود الآمنة. هذا شيء لم نراه على معالج الجيل الأول (Snapdragon 8 Gen 1) الذي تم تصنيعه بواسطة شركة سامسونج.

بجانب المعالج وحجم الشاشة، فلقد تم التأكيد على دعم الهاتف لتقنية الشحن اللاسلكي، وهذه تقنية مثيرة للإعجاب لم نكن نتوقعها إطلاقاً بالنظر إلى أن طراز العام الماضي كان يفتقر لخاصية الشحن اللاسلكي.

اسوس تسعى دائماً أن تكون في طليعة الشركات الرائدة القادرة على توفير التقنيات المتطورة والتكنولوجيا المبتكرة على جميع أجهزتها الإلكترونية بما في ذلك الهواتف الذكية.

أخيراً وليس آخراً، من حيث جودة الكاميرا ودقة التصوير، فإن الهاتف سيحتوي على مُثبّت Gimbal سداسي المحاور من الجيل الثاني لمقاومة الاهتزازات الجانبية أثناء التصوير.

لقد كان هاتف Zenfone 9 صفقة رائعة من جميع النواحي، سواء من حيث العتاد والمواصفات الفنية أو من حيث القيمة السعرية. سيكون Zenfone 10 بمثابة إرث قيم للعائلة.