دمج مساعد Siri الصوتي بتطبيق ChatGPT على iOS

روبوت الدردشة الذكي ChatGPT الذي اقتحم عالم الويب بين عشية وضحاها وحطم جميع الأرقام القياسية، شق طريقه منذ أسابيع قليلة إلى متجر الآب ستور وأصبح متوفر على هيئة تطبيق منفصل على نظام iOS في بعض المناطق.

يتيح تطبيق ChatGPT لمستخدمي الايفون القدرة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحصول على الإجابات الصحيحة والمناسبة لجميع أسئلتهم واستفساراتهم في غضون لحظات.

ولكن يبدو أن المطورون في شركة OpenAI – المسؤولة عن تطوير بوت الدردشة – لن يتوقفون عند هذا الحد، وقرروا تحسين التكامل على نظام iOS من خلال دمج مساعد سيري Siri الصوتي والاختصارات الأخرى بداخل التطبيق. التحديث الأخير لم يهتم بذلك فقط، ولكنه ساعد كذلك على تحسين التكامل على أجهزة الآيباد.

تتيح مجموعة الاختصارات الجديدة القدرة على إنشاء موجه ChatGPT مُخصص والاحتفاظ به من أجل ربط بوت الدردشة بتطبيقات أخرى لتنفيذ مهام معينة.

اقرأ أيضاً: كيفية تشغيل شات الذكاء الاصطناعي ChatGPT على الايفون؟

على سبيل المثال لا الحصر، يمكنك الآن حفظ الإجابات التي تحصل عليها من بوت الدردشة على تطبيق الملاحظات أو مشاركتها على التطبيقات الأخرى وإرسالها عبر تطبيقات الرسائل الفورية.

ومع توفير التكامل مع مساعد سيري الصوتي، بات من الممكن استخدام المساعد للقيام بهذا الأمر من خلال الأوامر الصوتية. وليس ذلك فقط، بل أصبح من الممكن لتطبيق ChatGPT دعم ميزة السحب والإفلات بين أجهزة شركة ابل المختلفة. وبالتالي يمكنك الآن سحب ولصق الردود بسهولة شديدة من تطبيق بوت الدردشة إلى التطبيقات الأخرى.

أما بالنسبة للتحسينات التي حصل عليها تطبيق ChatGPT على أجهزة الآيباد تتمثل أهمها في توفير تجربة العرض بملء الشاشة. في الماضي، كان يتم عرض واجهة التطبيق في الاتجاه العمودي على أجهزة الايفون. لم تكن تجربة مُريحة على أجهزة الايباد عند استخدامها في الوضع الأفقي.

وبالتالي، إذا كنت تخطط لتجربة واستخدام تطبيق بوت الدردشة المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي على جهاز الآيباد الخاص بك، فمن المتوقع أن تحصل على تجربة أكثر ملائمة. هذه ميزة رائعة بكل تأكيد وكان من المفترض أن تكون متاحة قبل ذلك نظراً لأن التطبيق سيكون له معنى آخر على الشاشات الكبيرة.

بعد طرح التطبيق على نظام iOS في الولايات المتحدة منذ أسابيع قليلة، وعدت شركة OpenAI بوصول التطبيق إلى أكثر من 10 دول أخرى خلال وقت قريب.

حالياً، لا نعلم مما إذا كان هذا التحديث يعمل على إصلاح أي مشاكل أخرى على التطبيق والتي تم الإبلاغ عنها في أكثر من مكان واحد خلال الفترة السابقة. حيث أبلغ عدد كبير من المستخدمين أن التطبيق يتسبب في ارتفاع درجة حرارة هواتفهم بشكل مُفرط واستنزاف مُفاجئ للبطارية دون مبرر.