أطلقت حكومة الوحدة الوطنية والشركة القابضة للاتصالات المنصة الرقمية للعلاج، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لتوطين العلاج.

وبحضور عدد كبير من المسؤولين للمؤتمر أعلن عن إطلاق المنصة الرقمية الوطنية للعلاج وترشيد النفقات، وتطبيق صحتنا، ومنظومة التوقيع الإلكتروني.

وبحسب المكتب الإعلامي للشركة القابضة فإنّ المنصة تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والارتقاء بالخدمات وتسهيلها للمواطنين، وذلك بتنفيذ الشركة القابضة للاتصالات.

وجرى توقيع اتفاقية التحول الرقمي الشامل بين رئيس الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان.

وتأتي هذا الاتفاقية تعزيزا لرؤية الشركة القابضة لرقمنة الدولة وخدمات المواطن التي تعمل على تنفيذها وتطبيقها في كل مؤسسات الدولة مع شركات المجموعة.

The post «المنصة الرقمية الوطنية للعلاج وترشيد النفقات».. خطوة جديدة نحو رقمنة الدولة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا