تطبيقات الايفون والاندرويد الأسبوعية – باقة جديدة من التطبيقات المفيدة في انتظار تجربتك!

قد نغيب عليكم قليلاُ، ولكن حتماُ لن ننساكم، وسبب غيابنا عنكم هو أن نأتيكم كما عودناكم دائماُ، بكل ما هو مفيد ونافع وجديد في “أخبار التطبيقات“. يتجدد لقائنا الأسبوعي بكم من أجل استعراض أحدث التطبيقات التي اُضيفت مؤخراً على متجر جوجل بلاي والآب ستور.

هذا هو موعدنا المُفضل الذي يجمعنا بكم في كل أسبوع ونتمنى أن تجدون بعض الخيارات القيمة التي تعزز من قدراتكم وطاقتكم الإنتاجية وتحقق لكم الراحة وسهولة الاستخدام مع هواتفكم الذكية. استكمل قراءة التقرير وقم بتحميل أهم التطبيقات الجديدة التي عثرنا عليها في الآونة الماضية.

تطبيق القارئ

تطبيق القارئ هو عبارة عن مصحف رقمي جديد متاح على كل من نظام أندرويد و iOS يتيح لك الاستماع إلى التلاوات القرآنية بصوت مسموع بواسطة أشهر وأفضل القُراء المُفضلين مثل مشاري بن راشد العفاسي وعبد الرحم السديس وغيرهم الكثير.

لا يوجد شيء مبتكر أو مثير للإعجاب في التطبيق. فقط يمكنك اختيار قارئك المفضل والاستفادة من ميزة الفواصل الزمنية أثناء الاستماع أو تحميل المصحف كاملاً للاستماع إلى دون الاتصال بالإنترنت فضلاً عن إمكانية استئناف الاستماع إلى القرآن من النقطة التي توقفت عندها في جلسة الاستماع السابقة.

يدعم التطبيق أيضاً ميزات إضافية أساسية مثل تعيين السور المُفضلة للعودة لها بشكل أسرع، مع إمكانية البحث داخل المصحف عن السور وآيات القرآن وإدارة السور بطريقة سهلة وبسيطة.

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تطبيق Pixel Search

تطبيق Pixel Search هو تطبيق أندرويد جديد مستوحى من لغة تصميم Material You على هواتف جوجل بيكسل. هذا التطبيق يتيح لك القدرة على البحث عن التطبيقات أو محتوى التطبيقات من الداخل من مكان واحد فضلاً عن إمكانية البحث على الإنترنت عبر متصفح جوجل.

سيساعدك التطبيق على البحث داخل متجر جوجل بلاي أو دليل الهاتف أو مقاطع فيديو يوتيوب أو المنشورات على موقع تويتر أو عن المحتوى الجديد على خدمات بث الفيديو أو الموسيقى على Spotify وغير ذلك الكثير. يتمتع التطبيق بواجهة رئيسية نظيفة وبديهية تساعدك على البحث داخل الهاتف بكل سهولة. تطبيق لا غنى عنه لأي مستخدم يبحث عن الراحة وسرعة الإنتاجية أثناء استخدام الهاتف.

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تطبيق GPTalk

على الرغم من أن تطبيق ChatGPT أصبح متاح بشكل نهائي على نظام iOS إلا أنه لم يصل إلى الدول العربية حتى الآن – أو على الأقل معظمها. بالتالي يحاول تطبيق GPTalk دمج وظائف بوت الدردشة في لوحة مفاتيح الايفون من أجل ترجمة المحادثات إلى لغات متعددة وتلخيصها أو تلخيص المستندات الطويلة وتقديم وظيفة التصحيح التلقائي للأخطاء وإعادة صياغة الجمل والعبارات. يعمل التطبيق بطريقة سهلة ورائعة في نفس الوقت حيث يتم دمجه بصورة لطيفة على شكل شريط أعلى لوحة المفاتيح لسهولة الوصول إليه وقتما تحتاج له.

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تطبيق Speaker Cleaner – Water Eject

من اسمه ستعرض فوراً وظيفته إذ أن الغرض الوحيد منه هو تنظيف سماعة هاتفك الايفون من الغبار والأتربة وتجفيفها في حالة سقوط الهاتف في الماء عن طريق إصدار ترددات صوتية مرتفعة تتراوح من 0 وحتى 25 كيلو هرتز لضخ كمية هواء أكبر من خلال منفذ السماعة وتنظيفها. إنها حيلة ذكية لتنظيف سماعة الهاتف إذا كنت بدأت تلاحظ انخفاض في صوت السماعة في الآونة الأخيرة والذي يكون عادةً ناتجاً عن تلوث السماعة بالأتربة المتراكمة.

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تطبيق YTDLnis

إذا كنت تواجه صعوبة في تحميل الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى من منصات البث الشهيرة، فيمكنك بسهولة الاعتماد على تطبيق YTDLnis لنظام أندرويد الذي سيساعدك على تنزيل أي محتوى بشكل مجاني تماماً وهو الأمر الذي يتنافى مع حقوق الطبع والنشر لمحتوى الإنترنت وبالتالي لن تجده متوفراً على متجر جوجل بلاي.

يمكنك تحميل التطبيق على هيئة ملف APK من منصة Github ويدعم في الوقت الحالي أكثر من 1000 منصة بث ودفق المحتوى عبر الإنترنت. يشتمل التطبيق على مجموعة لا حصر لها من الميزات الممتعة بما في ذلك تعيين أولويات التحميل لملفات دون غيرها أو وضبط قوائم التحميل وتضمين الترجمات للفيديوهات أثناء التحميل من يوتيوب والقدرة على تنزيل ملفات متعددة دفعة واحدة واقتصاص الفيديوهات قبل تنزيلها أو حتى تحميل أجزاء منفصلة من مقطع فيديو واحد.

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تطبيق دردشاتي

نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويدلأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

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تطبيق Imanify

تطبيق Imanify هو تطبيق خاص بالمسلمين على نظامي أندرويد و iOS يحتوي على كم هائل من الميزات ليكون بمثابة خير دليل للمسلمين الحريصين على اتباع التعاليم الدينية. إنها سهل الاستخدام وبسيط ويشتمل على مجموعة مفيدة من الإرشادات والقيم النافعة التي تمنحك القدرة على العيش بطريقة سليمة وفقاً للشريعة الإسلامية.

يشتمل التطبيق على العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتفاصيل مثيرة للاهتمام من كتب الأدب الإسلامي وسيحاول تذكيرك يومياً بالأنشطة والواجبات الدينية في مواعيدها الصحيحة وعلى رأسها مواعيد الصلوات الخمسة. بالطبع يحتوي التطبيق على القرآن كاملاً للاستماع له أثناء التنقل مع بوصلة لتحديد اتجاه القبلة بغض النظر عن مكان تواجدك وأسماء الله الحسنى والأدعية والتلاوات القرآنية الجميلة بأصوات مشاهير شيوخ وقراء القرآن الكريم المعروفين. الأهم من كل ذلك أنه مجاني تماماً وخالي من الإعلانات.

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تطبيق Tomaito – Recipe Generator

يعتمد تطبيق Tomaito على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تقديم وصفات غذاء مبتكرة ومفيدة والتي يمكنها تخصيصها بحسب تفضيلاتك الشخصية. يهدف التطبيق عشاق وهواة الطبخ الذين يرغبون بتجربة وصفات طعام جديدة ولذيذة لم يسبق لهم تجربتها من قبل.

يعتمد التطبيق على خوارزميات GPT 3.5 و Dall-E لتوليد وصفات الطعام بناءً على التفضيلات والميول الشخصية. يقدم التطبيق صور جميلة لكل وصفة طعام ويسمح لك بالاحتفاظ بالوصفات التي يتم توليدها بواسطته في المفضلة التي هي على شكل كتاب وصفات الطبخ الخاصة بكل مستخدم. إنه تطبيق فريد ومفيد لهواة وعشاق طهي الطعام.

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تطبيق Celebrox Voice Convertor

يعتمد تطبيق Celebrox Voice Convertor على تقنيات AI من أجل تغيير صوتك الحقيقي واستبداله بأصوات أحد المشاهير. إنه عبارة عن فلتر صوتيات لإضافة المزيد من المرح والبهجة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بها قبل مشاركتها على انستقرام وتيك توك.

يدعم التطبيق “تقريباً” جميع أنواع الفيديوهات وخاصة الفيديوهات القصيرة والريلز لإنشاء تسجيلات صوتية تحاكي أصوات الآخرين سواء كانوا أصدائك أو من أفراد عائلتك أو حتى من مشاهير هوليود. إنها طريقة لطيفة للمزاح والمرح مع المتابعين والأصدقاء.

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تطبيق TimeWave

يحاول تطبيق TimeWave أن يساعدك على التخلص من عوامل التشتيت والتركيز على زيادة إنتاجيتك عن طريق مجموعة من المؤقتات الزمنية. على سبيل المثال يمكنك الاستفادة من قاعدة 20-20-20 التي تذكرك بضرورة أخذ قسط استراحة لمدة 20 ثانية بعد استخدام الهاتف لمدة 20 دقيقة عن طريق النظر إلى شيء على بُعد 20 متراً وذلك من أجل تحفيز الخلايا الدمعية بداخل العين والحماية من الجفاف لتقليل إجهاد وإرهاق العين. سيساعدك أيضاً على إنشاء مؤقتات زمنية لأي نوع من المهام مثل عمل الواجبات المدرسية أو الأبحاث العلمية أو التمارين الرياضية وتخصيصها بحسب تفضيلاتك. إنه تطبيق رائع ومفيد في نفس الوقت للصحة النفسية والجسمانية.

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تطبيق RadioTime

هناك العديد من تطبيقات الراديو على متجر جوجل بلاي، ولكن لم يصادفنا قط تطبيق راديو يحتوي على أكثر من 35.000 إذاعة مختلفة من جميع أنحاء العالم. سواء كنت من عشاق أخبار الرياضة أو الموسيقى أو الفن فإن هذا التطبيق سيوفر لك تجربة استماع مدهشة أثناء التنقل.

هناك العديد من المحطات الإذاعية ذات اهتمام أكبر مثل BBC و NPR وغيرها من الإذاعات العالمية التي تنقل الأخبار الهامة لحظة بلحظة. يشتمل التطبيق على وظيفة بحث داخلية تساعدك بالوصول إلى الإذاعات بسهولة فضلاً عن محطات FM و AM للاستماع إلى الموسيقى العالمية الصاخبة.

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لعبة PAYDAY: Crime War

لعبة PAYDAY الشهيرة على منصة الحاسب الشخصي أصبحت أخيراً متاحة على أنظمة الهواتف الذكية حيث تلعب دور المجرم للاستيلاء على متاجر المجوهرات وشن عمليات السطو المسلح على البنوك والاستيلاء على المقتنيات والأموال لتعزيز رصيدك وتنفيذ عمليات سرقة ناجحة.

تلعب في PAYDAY بمنظور الشخص الأول مع طاقم عصابتك المزودة بأحدث أنواع الأسلحة النارية للتخلص من أفراد الأمن والشرطة والتمكن من السيطرة على المدينة. تمتاز اللعبة بوتيرة سريعة من المراحل الزمنية التي تمتد حتى 10 دقائق مما يضيف المزيد من التحديات والصعوبات على اللاعب. خلال رحلتك ستتمكن من فتح أسلحة وأقنعة وأزياء جديدة لتخصيص عتادك وفقاً لتفضيلاتك وتصبح في النهاية القائد الأسطوري للعصابة.

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