شركة OnePlus تُعلن عن هاتف Nord N30 5G بمواصفات ممتازة للفئة الاقتصادية

على مدار الأسابيع الماضية كنا نُغطي جميع التسريبات والشائعات حول هاتف OnePlus المُرتقب Nord N30 5G وها هو الهاتف أصبح متاح بشكل رسمي وهو أحدث هواتف الشركة للفئة الاقتصادية.

لا يزال سعر الهاتف مرتفع قليلاً عند قيمة 299$ دولار أمريكي، ولكنه يتمتع بعتاد هاردوير ممتاز وكاميرا ثورية وعمر بطارية طويل. إذا كنت تسعى للحصول على هاتف أرخص سعراً فيمكنك التفكير في هاتف OnePlus Nord N300 بدلاً من ذلك.

الإعلان عن هاتف OnePlus Nord N30 بشكل رسمي

بطبيعة الحال، تُمثل هواتف OnePlus Nord الفئة الاقتصادية والمتوسطة من أجهزة الشركة الصينية. هناك العديد من الطُرز رخيصة الثمن ومتوسطة التكلفة التي تندرج تحت فئة Nord.

يحاول هاتف Nord N30 5G أن يكون حل وسطي بين الهواتف الاقتصادية رخيصة الثمن وهواتف الفئة الأعلى متوسطة التكلفة. وفي الحقيقة، المواصفات تعكس النطاق السعري لهذا الهاتف.

يمتاز OnePlus Nord N30 5G بشاشة LCD قياس 6.7 إنش بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz. بما أن كل من تابلت OnePlus Pad وهاتف Nord N300 يحتويان على نفس الشاشة، فمن المتوقع أن تكون الشاشة على هذا الجهاز أكثر من رائعة أيضاً.

أبرز ما يميز الهاتف هو إعداد الكاميرا، وتحديداً الكاميرا الرئيسية. يمتاز الهاتف بمستشعر متطور بدقة 108 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عُمق بدقة 2 ميجابكسل. إعداد أكثر من رائع لمنح المستخدم صور عالية الدقة في أحلك الظروف. الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل ما يجعلها كاميرا رائعة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 695 SoC من شركة كوالكم. معالج أكثر من رائع في الفئة المتوسطة على الرغم من أنه معالج قديم مقارنة بحلول شركة كوالكم الجديدة لهذه الفئة من الهواتف. من المفترض أن يمنحك هذا المعالج أداء لائق أثناء تشغيل الألعاب الخفيفة والتعامل مع تعدد المهام.

هذا المعالج مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام من النوع LPDDR4X وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت UFS 2.2. قد لا تكون أحدث ما شهدته التقنية في عالم الهواتف الذكية، ولكنها خيارات جيدة جداً بالنظر إلى سعر الهاتف.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تضمن لك القدرة على استخدام الهاتف بشكل متواصل على مدار يوم كامل. ومع ذلك، إذا كانت استخداماتك خفيفة، فمن المتوقع أن تمنحك هذه السعة عمر بطارية يمتد إلى أكثر من يوم واحد.

وبما أن شركة OnePlus هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة في قدرات الشحن بفضل تعاونها مع الشركة الشقيقة “أوبو” فسوف تحصل أيضاً على شحن فائق السرعة بقدرة 50 وات.

أخيراً يبلغ سعر الهاتف 299$ دولار أمريكي ومتوفر بخيارين من الألوان وهما الأسود الرمادي والأخضر وهو متاح حالياً للطلب المُسبق ومن المتوقع وصوله إلى الأسواق بحلول نهاية الشهر الجاري.