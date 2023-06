على متن صاروخ واحد.. الصين تطلق 41 قمرا صناعيا في الفضاء

أطلقت الصين، الخميس، 41 قمرا صناعيا في الفضاء على متن صاروخ واحد.

وقالت وكالة «شينخوا» المحلية إنّ الصين أطلقت 41 قمرا صناعيا في الفضاء، مسجلة بذلك رقماً قياسياً وطنياً لإطلاق أكبر مجموعاتها من الأقمار الصناعية دفعة واحدة.

وأضافت الوكالة أنّ الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ فضائي صيني من نوع «Long March-2D Y88»، وتم إطلاق الأقمار الصناعية من مركز تاييوان الفضائي.

ومن المقرر استخدام هذه الأقمار الصناعية في الخدمات التجارية للاستشعار عن بعد، والتحقق من التقنيات ذات الصلة، وتعتبر هذه الرحلة المهمة رقم 476 لسلسلة صواريخ لونغ مارش الصينية.

