واتساب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة لمدة 60 ثانية!

أحياناً تشعر وكأن مطورو تطبيق واتساب لا ينامون الليل، أليس كذلك؟ ففي كل أسبوع نسمع عن ميزة جديدة، وفي الأسبوع التالي يتم طرحها للجمهور.

وواحدة من الميزات المثيرة للإعجاب التي يختبرها مطورو واتساب حالياً هي ميزة إرسال رسائل على هيئة مقاطع فيديو قصيرة مدتها تصل إلى 60 ثانية كحد أقصى.

الميزة لا تزال قيد الاختبار، مما يعني أنها بالتأكيد ليست متاحة للجمهور بعد. ولكن حالياً، يتم اختبار الميزة بواسطة الأشخاص المشتركين في البرنامد التجريبي.

للأسف البرنامج التجريبي لتطبيق واتساب مُزدحم بطبيعته، ولم يعد يسمح للمستخدمين الجُدد بالانضمام. بهذا الشكل، سيتعين علينا الانتظار عدة أسابيع أخرى قبل وصول الميزة الجديدة إلينا واختبارها بأنفسنا.

واتساب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة على أندرويد و iOS

بحسب تدوينة على منتديات WABetaInfo يبدو أن ميزة رسائل الفيديو متاحة في الإصدار التجريبي برقم 23.6.0.73 على نظام iOS، وهو مؤشر محتمل أن تكون الميزة متاحة لمستخدمي الايفون أولاً، ولكن ليس شرطاً.

يالها من طريقة رائعة. حسناً، ستكون مشاركة رسائل الفيديو القصيرة لمدة 60 ثانية هي حيلة ذكية للمراسلة الفورية على المنصة. كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن الميزة متاحة بالفعل في الإصدار التجريبي السابق الذي تم اختباره على نظام أندرويد.

ولكن يبدو أن التأخير يشير إلى أن مطورو التطبيق لا يزالون يختبرون الوظيفة الجديدة والتأكد من توافقها بشكل مناسب قبل طرحها بشكل رسمي.

إذا كنت مُشترِك في البرنامج التجريبي فيمكنك التحقق من تواجد الميزة بنفسك من خلال النقر فوق زر الميكروفون داخل أي صفحة دردشة. فإذا تحول زر الدردشة إلى زر الكاميرا، فهذا يعني أن الميزة متاحة لك للتجربة.

بالتأكيد ستكون رسائل الفيديو مُشفرة من طرف إلى طرف وستكون طريقة مثالية للتواصل الفوري والتعبير عن المشاعر الحقيقية بطريقة ملائمة للطرف الآخر من المحادثة.

وبناءً على التعليمات التي تمت مشاركتها بواسطة مختبري الميزة، يُقال أنها لا تدعم خاصية “العرض لمرة واحدة فقط”، مما يعني أنه لا يزال بإمكانك تحميل رسائل الفيديو وتنزيلها على جهازك لرؤيتها أكثر من مرة، ومع ذلك لن تتمكن من إعادة توجيه رسائل الفيديو إلى جهات الاتصال الأخرى.

رسائل الفيديو ستكون ميزة تستحق الثناء ومصدر إزعاج حقيقي لمنصات التراسل الفورية المنافسة التي ستبدو وكأنها متخلفة عن المنافسة بسنوات ضوئية. ولكنها خطوة على الدرب الصحيح لمنح مستخدمي واتساب المزيد من المرونة أثناء استخدام التطبيق. يبقى أن نرى فقط كيف ستؤثر هذه الميزة على طريقة استخدامنا اليومي.