عطل مفاجئ في تطبيقات «ميتا» العالمية.. ليبيا من بين الدول المتضررة

حدث عطل مفاجئ في تطبيقات «ميتا» العالمية، حيث اشتكى عدد كبير من المستخدمين حول العالم وليبيا، من وجود مشكلات في فيسبوك وماسنجر وانستغرام وواتساب.

واشتكي عدد من المستخدمين من عدم قدرتهم على استخدام المنصة بشكل صحيح، سواء بسبب توقف الخدمة وعدم القدرة على الوصول إلى الحسابات بشكل طبيعي.

وأكد موقع «downdetector» أنّ شكوى من وجود عطل في ماسنجر، تتمثل في صعوبة إرسال الرسائل بنسبة بلغت 39%، بينما عانى آخرون من مشكلة في استقبال الرسائل بنسبة 35%، بينما شكاوى فتح التطبيق بلغت 26%.

وتابع الموقع أنّ العطل في فيسبوك، تمثل في صعوبة فتح الموقع بنسبة بلغت 48%، بينما عانى آخرون من مشكلة فتح التطبيق بنسبة 37%، بينما شكاوى تسجيل الدخول بلغت 26%.

وبحسب الموقع كما وجد مستخدمو إنستجرامصعوبة في فتح التطبيق بنسبة بلغت 61%، بينما عانى آخرون من مشكلة تسجيل الدخول بنسبة 20%، بينما شكاوى فتح الموقع بلغت 19%.

كما عانى مستخدمو واتساب أيضًا، من مشكلات عديدة، تمثلت في شكاوى المستخدمين، من إرسال الرسائل بنسبة 56%، ومشكلات في فتح التطبيق بلغت 29%، وصعوبة في فتح الموقع بنسبة بلغت 15%.

