سلسلة جالكسي S21 – مشاكل في الشاشة بعد التحديث الأخير والحل مُكلف جداً!

اكتسبت سلسلة جالكسي S21 سُمعة طيبة منذ أن تم إطلاقها قبل عامين من الآن، وذلك بفضل مواصفاتها الثورية وكاميراتها الرائعة والشاشات المذهلة.

لكن لسوء الحظ، أبلغ العديد من المستخدمين مؤخراً على منتديات سامسونج بظهور مشاكل في الشاشة بمجرد تلقي تحديث شهر مايو الأخير.

مشكلة خطيرة في الشاشة على هواتف جالكسي S21

يبدو أن المشكلة تظهر على شكل خط أحمر أو خط أخط بطول الشاشة والذي عانت منه قبل ذلك سلسلة جالكسي S20. جميع المستخدمين طلبوا المساعدة العاجلة من شركة سامسونج، ولكن يبدو أن الحل خرج عن نطاق سيطرة الشركة.

أوصت الشركة أحد المتضررين الذين يمتلكون هاتف جالكسي S21 ألترا بضرورة تغيير الشاشة على الفور، وهو الحل الذي سيكلف المستخدم ما يصل إلى 400$ دولار أمريكي تقريباً.

بالتأكيد هذا ليس حلاً منطقياً بالنظر إلى أن سامسونج كانت هي السبب الرئيسي في المشكلة، هذا إذا افترضنا أن تحديث شهر مايو الماضي كان هو بالفعل السبب في ظهور هذه الخطوط على الشاشة.

أكثر من 80% من المشاركين على منتديات سامسونج ممن يمتلكون سلسلة جالكسي S21 بأن هواتفهم باتت تعاني بالفعل من هذه المشكلة.

للأسف لا نعلم ما هو المصدر الحقيقي وراء هذه المشكلة، ولكن على الأرجح هذه مشكلة فنية في شاشات الهواتف، وليست مُجرد عيوب برمجية ناتجة على مشاكل أو أخطاء في التحديث.

بعض المستخدمين الآخرين أبلغوا عن ظهور خط وردي اللون بطول الشاشة على هاتف جالكسي S21 بلس. وفي أسوأ الحالات، تظهر المشكلة على هيئة أكثر من خط واحد بطول الشاشة. يمكنكم تفقد عدد المشتكيين من هذه المشكلة بأنفسكم على منتديات سامسونج، والتي تبدو أنها مشكلة خطيرة ليس من السهل حلها.

هي ليست المرة الأولى التي نرصد فيها مشاكل من هذا النوع. لقد أبلغ بعض المستخدمين سابقاً من ظهور نفس المشكلة بالضبط على هاتف جالكسي S21 ألترا بعد تحديث الهاتف والتي كانت على شكل خطوط خضراء بطول الشاشة.

لسوء الحظ أن هذه المشكلة هي مشكلة مستعصية، وليس من السهل حلها عن طريق التحديثات البرمجية حتى وإن كانت التحديثات هي الدافع والسبب الحقيقي وراء ظهورها.

في الماضي، تعاملت سامسونج بشكل إيجابي مع هذه المشاكل عن طريق عروض الصيانة والإصلاح المجانية من خلال مراكز سامسونج المعتمدة في جميع أنحاء البلاد. ولكن هل من الممكن أن تتبنى سامسونج نفس هذه السياسة مع هواتف جالكسي S20 فهذا هو السؤال الأكثر أهمية خاصة وأن هذه الهواتف أنهت صلاحيات الضمان الخاصة به بشكل نهائي.