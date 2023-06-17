أهم المشاكل بعد تحديث iOS 17 التجريبي على الايفون!

تم الإعلان عن نظام iOS 17 أثناء مؤتمر WWDC 2023 يوم 5 يونيو الماضي. يجلب النظام الجديد العديد من الميزات الطفيفة التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم. لا شيء جديد مُبتكر، ولكن مُجرد مجموعة من التحسينات الدقيقة في جميع أنحاء النظام التي بدورها تساعد على صقل السوفتوير. وبالتالي، فإن تركيز ابل الكامل ينصب فوق تحسين استقرار النظام.

إذا كنت سعيد الحظ وتمكنت من تحديث هاتفك الايفون إلى الإصدار التجريبي من تحديث iOS 17 فمن المتوقع أن تواجه بعض المشاكل نظراً لأنه عادةً ما تستهدف التحديث التجريبية المطورين لاختبار تطبيقاتهم والتأكد من توافقها بشكل كامل قبل إطلاق التحديث الرسمي.

مُلخص سريع لأهم مميزات تحديث iOS 17

واحدة من الميزات الرئيسية المُلفتة للنظر هي ميزة شاشات الاتصال القابلة للتخصيص التي تسمح للمستخدم بالقدرة على تخصيص شاشة عرض واجهة الاتصال.

ميزة البريد الصوتي الحي Live Voicemail هي واحدة من الميزات الجديدة أيضاً والتي تسمح لك برؤية نسخة نصية حية من الرسالة الصوتية على شاشة الاتصال.

حصل تطبيق الرسائل على بعض التعديلات الطفيفة التي لا تقل أهمية إذ تم الجمع بين جميع تطبيقات iMessage بداخل مكان واحد. تعمل خاصية الفحص “Check-in” على إعلام الآخرين عند وصولك إلى وجهة معينة. أيضاً بات من الممكن الاستفادة من ميزة التمرير للرد على الرسائل، وهي واحدة من الميزات التي رأيناها بالفعل على تطبيقات المراسلة الأخرى.

نسخ الرسائل الصوتية من الميزات التي ستساعدك على قراءة الرسائل دون الحاجة للاستماع إليها. أيضاً بات من الممكن لأي شخص فاتته مكالمة فيس تايم الخاصة بك أن يتمكن من تسجيل رسالة صوتية أو مكالمة فيديو.

ميزة أخرى وهي StandBy التي بدورها ستبدأ في عرض المعلومات بصورة واضحة في الوضع الأفقي مما يمنحك القدرة على تحويل هاتفك إلى ساعة رقمية بجانب السرير. في نفس الوقت يُمكن الاستفادة من هذه الميزة في عرض شرائح الصور أو تتبع نتائج المباريات الرياضية بشكل أسهل.

بعض الميزات الإضافية تتمثل في ميزة “الإرسال السريع” أو NameDrop وهي في الأساس امتداد لميزة AirDrop. من خلالها يُمكن نقل معلومات جهات الاتصال بمجرد تقريب جهازين ايفون من بعضهما البعض.

أصبحت لوحة المفاتيح قادرة على توفير تجربة كتابة أكثر مرونة بفضل خاصية التنبؤ النصي والتصحيح التلقائي المُحسن. هناك بعض الميزات الإضافية التي وصلت إلى متصفح سفاري مثل ملفات تعريف الويب المتعددة، والبحث الأكثر ذكاءً عن التطبيقات والخدمات في سبوت لايت SpotLight، وأخيراً من المتوقع وصول تطبيق المجلات في وقت لاحق من العام الجاري.

أبرز مشاكل تحديث iOS 17 التجريبي

مع تحديث iOS 17 أسقطت شركة ابل الدعم عن بعض الهواتف القديمة بما في ذلك iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X. إذا كنت تمتلك أي هاتف أحدث منهم فستكون قادراً على تحديث هاتفك في المستقبل. ولكن إذا كنت لا تطيق الانتظار وتمكنت من القفز على عربة التحديث التجريبي، فهذه هي بعض المشاكل التي قد تواجهها مع هاتفك:

اختفاء مؤشر الشبكة: بعض المستخدمين الذين تمكنوا من تحديث هواتفهم يشتكون من اختفاء مؤشر الشبكة بشكل عشوائي. على الرغم من ذلك فإن جودة وكفاءة الاتصال لم تتأثر سلباً. المشكلة متمثلة فقط في اختفاء مجموعة الأشرطة الخاصة بمؤشر وقوة إشارة الشبكة، ويتم استبدالها بمساحة فارغة تعرض جزء من خلفية الشاشة الرئيسية.

عدم القدرة على تنشيط البيانات الخلوية: أحياناً عند محاولة تفعيل بيانات الشبكة الخلوية، قد يعرض لك الهاتف رسالة تقول: “لا يُمكن تنشيط شبكة الجوال في الوقت الحالي”. الأغرب من ذلك أنك قد تواجه هذه المشكلة حتى عندما تتوافر أشرطة مؤشر الشبكة وظهورها بشكل طبيعي على الشاشة. إذا ظهرت لديك هذه الرسالة، فلا يمكنك فعل شيء سوى النقر فوق زر “موافق” للتخلص من نافذة الرسالة المنبثقة.

مشكلات الأداء: هناك شكاوى عديدة من عدم استجابة النظام لتنفيذ الأوامر والمهام بشكل طبيعي. فمثلاً قد تواجه تباطؤ ملحوظ أو تأخير زمني طويل أثناء التمرير السريع بين الصفحات الرئيسية أو فتح التطبيقات أو التصفح أو إلغاء قفل الهاتف فضلاً عن بعض المهام الأخرى. في هذه الأثناء ينخفض معدل الإطارات عن 60 إطاراً في الثانية بشكل واضح، وهو ما ينتج عنه تجربة غير مستقرة. تزداد الأمور سوءًا عند تفعيل وضع الطاقة المنخفضة.

تأثر عمر البطارية بشكل واضح: واحدة من المشاكل الشائعة مع جميع تحديثات iOS التجريبية هي انخفاض صحة وحالة البطارية ولكن سرعان ما تتحسن الأمور بعد إطلاق التحديث المستقر. اشتكى بعض الأشخاص بعد الانتقال إلى تحديث iOS 17 من انخفاض عمر البطارية بمقدار ساعتين تقريباً، جنباً إلى جنب مع الاستنزاف الملحوظ للبطارية أثناء وضع السكون.

مشاكل مختلفة في خاصية Screen Time: حصلت خاصية وقت الشاشة “Screen Time” على عدد كبير من الميزات الجديدة فيما يتعلق بالرفاهية الرقمية. ولكن بعد الانتقال إلى iOS 17 لم تعد تعمل خاصية وقت الشاشة بشكل صحيح على عدد كبير من هواتف الايفون. توقفت الشاشة عن عرض أي بيانات وقد يعرض مؤشر استخدام الشاشة متوسط استخدام يُقدر بــ 0 من الدقائق بدلاً من معدلات الاستخدامات الحقيقية.

مظهر غير لائق لصفحة سجل المكالمات: على صفحة المكالمات الأخيرة هناك تباعد ملحوظ في المسافات وخطوط غريبة ومظهر عام سيئ للغاية. تم نثل الأسماء إلى اليسار ولكن يبدو أنه مُجرد خطأ مبكر في الواجهة وسيتم ضبطه مع التحديث التالي.

أخطاء لوحة المفاتيح: أحياناً قد تواجه صعوبة في تصغير وإخفاء لوحة المفاتيح أثناء الكتابة بداخل بعض التطبيقات. إذا واجهتك، فإن الحل الوحيد هو إغلاق التطبيق تماماً وإعادة فتحه من جديد. أحياناً تتجمد لوحة المفاتيح بشكل مُفاجئ أو تتوقف عن الاستجابة الفورية ويتوقف الهاتف عن عرض الحروف التي تنقرها ما يؤدي إلى عدم ظهورها على الشاشة.

بالتأكيد هذه مجرد مجموعة من المشاكل التي تم رصدها بشكل أولي، وكلما ازدادت فترة استخدامك للتحديث التجريبي كلما تعثرت في عدد أكبر من المشاكل والأخطاء. والآن أخبرنا في التعليقات، هل واجهت أي مشكلة بعد الانتقال إلى تحديث iOS 17.