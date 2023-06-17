طبيبة توضح سبب ظهور حب الشباب لدى البالغين

روسيا – كشفت الدكتورة إيرينا سكوروغودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية والزهرية أسباب ظهور حب الشباب عند البالغين.

وتشير الأخصائية إلى أن هذه الحالة تلاحظ عادة لدى المراهقين، لأن جلدهم في مرحلة النمو ويفرز الكثير من الدهون. ولكن يمكن ان تلاحظ لدى البالغين أيضا.

وتقول: “يشير ظهور حب الشباب إلى فرط إنتاج الزهم أي قشرة الرأس، وتغير نوعيته”.

ووفقا لها، تسبب الدهون تلوث الجلد، ما يؤدي إلى فرط التقرن، حيث تمتلئ المسامات وبصيلات الشعر به، وبالتالي ظهور حب الشباب وبثور دائمة مزعجة فعلا.

ولكن لماذا يظهر حب الشباب لدى البالغين؟ وفقا للطبيبة هناك أربعة أسباب رئيسية لظهورها.

1- الهرمونات. وهذا سبب رئيسي. لأن الغدد الدهنية تتأثر فقط بالاندروجين (الهرمونات). وهي تحت تأثير هرمونات الستيرويد. وتكون حساسية مستقبلات الهرمونات عند بعض الأشخاص في مناطق معينة من الوجه والجسم عالية جدا. والأهم من ذلك ، أن فرط الأندروجين الموضعي هو عامل موروث.

2 – الإجهاد. تعتبر الانفعالات والعواطف والجوع والعمل البدني الشاق من أسباب الإجهاد، الذي يسبب إفراز هرمون الكورتيزول، والذي بدوره يحفز أو يفاقم مشكلة حب الشباب.

3 – مستحضرات التجميل. يمكن لمستحضرات التجميل وخاصة الكريمات والمساحيق المحتوية على صبغات أصطناعية (وخاصة حمراء اللون) أن تسبب ظهور البثور.

4 – محاولة إزالة حب الشباب ذاتيا. نعم هذه مشكلة نفسية كبيرة. ويعتقد الخبراء أن الانفعالات الداخلية للشخص يمكن أن تسبب ظهور الطفح وحب الشباب على الجلد، ما يشير إلى أن الجسم يعاني من مشكلة ما. وإن المحاولات الدائمة للتخلص من حب الشباب ذاتيا تشير إلى أن الشخص غير مرتاح من مظهره الخارجي ويعاني من مشكلات وصراعات داخلية عميقة. لذلك عندما يضغط على حب الشباب يشعر بالألم بالطبع ولكنه في نفس الوقت يخفف من التوتر النفسي.

المصدر: فيستي. رو