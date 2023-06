تعرَّف على أطعمة قد تُساعد في التخلص من الاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، قد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

والاكتئاب ليس أمرًا سهل التخلص منه، ويعُرف بأنه الاضطراب الاكتئابي الحاد (Severe depression disorder)، أو الاكتئاب السّريري (Clinical depression)، وهو مرض يصيب النفس والجسم ويؤثر على طريقة التفكير والتصرف، ومن شأنه أن يؤدي إلى العديد من المشكلات العاطفية والجسدية، حيث أنه يُعد أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم، وعادةً لا يستطيع الأشخاص المصابون بمرض الاكتئاب الاستمرار بممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد، إذ إن الاكتئاب يُسبب لهم شعورًا بانعدام أية رغبة في الحياة.

وأعراض الاكتئاب مختلفة ومتنوعة؛ لأن الاكتئاب يظهر بأشكال مختلفة عند مختلف الأشخاص، مثلًا: قد تظهر أعراض الاكتئاب لدى شخص عمره 25 سنة بشكل مختلف عن تلك التي تظهر عند شخص عمره 70 سنة

وليس معروفا حتى الآن السبب الدقيق الذي يؤدي إلى ظهور الاكتئاب، لكن كما الحال بالنسبة إلى الأمراض النفسية الأخرى هو أن العديد من العوامل البيوكيميائية والوراثية والبيئية يمكن أن تكون المسبّب لمرض الاكتئاب.

أطعمة مضادة للاكتئاب

يتساءل العديد من الناس عن أطعمة مضادة للاكتئاب يمكنها أن تساعدهم في التخلص من هذا المرض الذي يقف عائقًا أمام حياتهم، حيث يرغب العديد من الناس في الابتعاد عن الدواء والعلاج النفسي لأسباب متعددة، ويحاولون الاستغناء عنه بطرق بديلة مثل البحث عن أطعمة مضادة للاكتئاب.

وبحسب المهتمة بالفلسفة وعلم النفس وخريجة الصيدلة السريرية د. دانا الريموني، فإنه لا توجد أطعمة أو مشروبات غذائية يمكن لها أن تشفي من الاكتئاب أو تكون بديل مناسب للأدوية المضادة للاكتئاب أو العلاج النفسي، لكن هذا لا ينفي دور بعض الأغذية في تحسين أعراض الاكتئاب إلى جانب العلاج.

ووفقاً للدكتورة الريموني، فإن أبرز أطعمة مضادة للاكتئاب المحتملة تتمثل فيما يلي:

1. الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن

تشمل ما يأتي:

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم: يساعد السيلينيوم في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف القلق، من أمثلتها المأكولات البحرية، الكبدة، الحبوب الكاملة.

الأطعمة الغنية بفيتامين د: مثل البيض، ومنتجات الألبان، والأسماك الزيتية، كما يمكن الحصول على معظم الحصة التي نحتاجها من أشعة الشمس.

الأطعمة الغنية بفيتامينات ب: تعمل على حماية الجهاز العصبي، مثل اللحوم، والبيض، والخضراوات الورقية الداكنة، والفاكهة، والسمك، وغيرها.

الأطعمة الغنية بالزنك: يُعتقد أنها تحسّن فعالية أدوية الاكتئاب، من أمثلتها الحبوب، المكسرات، بذور اليقطين، الفاصوليا، الدجاج، اللحوم، المحار.

الأطعمة الغنية بالتربتوفان: بروتين التربتوفان يدخل في تكوين هرمون السعادة السيروتونين، يوجد في التونة، الديك الرومي، الحمص وغيرها.

البروبيوتك: يٌعتقد أن البكتيريا النافعة في الأمعاء تقلل من أعراض الاكتئاب، يمكن الحصول عليها من الزبادي والكافيار وغيره.

الأطعمة الغنية بأوميغا 3: لها فوائد مزدوجة فهي مفيدة للقلب ومحسّنة لأعراض الاكتئاب، توجد في الجوز، بذور الكتان،الكانيولا، الأسماك الدهنية.

الكربوهيدرات المعقدة: يُنصح بتجنب الكربوهيدرات البسيطة في البسكويت والكعك والخبز الأبيض، واستبدالها بالمعقدة مثل الحبوب الكاملة.

2. مضادات الأكسدة

تصنع أجسامنا الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف الخلايا، والشيخوخة، ويُعتقد أن لها دور في تحفيز أعراض الاكتئاب، تحارب مضادات الأكسدة بدورها الجذور الحرة وتقلل من خطرها على أجسامنا.

هناك أطعمة مضادة للاكتئاب لاحتوائها على مضادات الأكسدة، من أمثلتها:

الأطعمة الغنية بفيتامين سي: مثل البروكلي، الفلفل، البرتقال، الكيوي، الفراولة، البطاطا، الطماطم، جريب فروت، التوت.

الأطعمة الغنية بالبيتاكاروتين: مثل الجزر، المشمش، البروكلي، الشمام، الكرنب، اليقطين، الخوخ.

الأطعمة الغنية بفيتامين هـ: مثل الزيوت الناتية، المكسرات، زيت جنين القمح، البذور.

أطعمة عليك تجنبها

للغذاء دور مهم في تقليل أو زيادة أعراض الاكتئاب، فكما أن هناك أطعمة مضادة للاكتئاب، فإنه يقابلها أطعمة ومشروبات يمكن أن تزيد أعراض الاكتئاب سوءًا منها كالآتي:

السكريات: يؤثر السكر المضاف على المزاج، حيث يتواجد بكثرة في الكعك، البسكويت، بعض الصلصات وتوابل الطعام، والعصائر، والمشروبات الغازية.

الكربوهيدرات البسيطة: مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، ترفع مستوى السكر بشكل مفاجئ، لينخفض بسرعة بعد ذلك ممّا يؤدي إلى تغيرات في المزاج.

الكافيين: الموجود في القهوة ومشروبات الطاقة وغيرها، إن الإفراط في شربها يسبب انخفاض مفاجئ في الطاقة بعد ساعات من تناولها.

الكحول: يرفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، ويرتبط بأعراض الاكتئاب والتغيرات المزاجية وضعف التحكم في ردات الفعل.

حمية البحر الأبيض المتوسط والاكتئاب

تعد حمية البحر الأبيض المتوسط من الأنظمة الغذائية المتوازنة، حيث تتضمن معظم العناصر الغذائية المهمة للجسم فيدخل فيها الكثير من الخضار والفاكهة وزيت الزيتون، والبقوليات، بالمقابل فإنها تحدد كميات قليلة من من اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة، وتعد من الحميات المفيدة لصحة القلب والعقل، حيث يُعتقد أنها تحمي من الاكتئاب بسبب تضمنها أغذية مضادة للأكسدة والالتهاب، على الرغم من عدم وجود أدلة كافية بهذا الخصوص.

وأخيراً، فإن مرض الاكتئاب معقد ويدخل فيه العديد من العوامل، لكن هذا لا يمنع من تفضيل أطعمة على أخرى أو نظام غذائي على آخر في سبيل التخفيف من أعراضه باعتبار الغذاء المفيد وسيلة داعمة للأدوية والعلاج النفسي.

