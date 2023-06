دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد المقبل الموافق 18 يونيو.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان: « المحكمة ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الموافق 29 يونيو».

وأضافت المحكمة «نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

وختم البيان: «تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين».

The post السعودية تتحرى هلال ذي الحجة لعام 1444 هجريا مساء اليوم الأحد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا