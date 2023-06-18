هواتف أوبو التالية ستحصل على تحديث أندرويد 14 قريباً!

لقد طرحت شركة جوجل عدة إصدارات تجريبية مختلفة من نظام أندرويد 14 وكان أولها خلال مؤتمر Google I/O 2023 الذي عُقد في مايو الماضي. وحالياً يتمتع مستخدمي هواتف جوجل بيكسل القدرة على تجربة الإصدار التجريبي الثالث Beta 3 من النظام.

ولكن مع طرح الإصدارات التجريبية، فبكل تأكيد جوجل ليست الشركة الوحيدة التي يحق لها تجربة النظام الجديد. واحدة من الشركات التي يبدو كما لو كانت ترغب في طرح أندرويد 14 خلال وقت مبكر هي شركة أوبو. ومن حسن الحظ أن الشركة شاركتنا قائمة بهواتفها التي ستحصل على أندرويد 14 خلال وقت قريب.

لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه القائمة تضم جميع هواتف الشركة المؤهلة للحصول على النظام الجديد أم أنه لا يزال هناك بعض الهواتف الأخرى لدى الشركة التي ستحصل على النظام ولكن في وقت لاحق.

شركة أوبو تمر بمرحلة عصيبة في أوروبا خلال الآونة الماضية حيث تم رفض بيع منتجات الشركة في ألمانيا ومن الواضح أن فرسنا ستكون التالية ضمن هذه القائمة. ولكن لا تزال هناك العديد من الدول الأوروبية التي تسمح ببيع منتجات الشركة في جميع البلدان.

على كل حال هذه المشكلة لا تعنينا كثيراً لأننا هنا في الشرق الأوسط ما زلنا قادرين على الاستفادة من الدعم البرمجي الطويل التي تمنحه الشركة لمستخدمي هواتفها. لقد شاركتنا الشركة قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14 في المستقبل القريب فدعونا نعرض لكم هذه القائمة.

هواتف أوبو المؤهلة للحصول على أندرويد 14

Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 7

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro

تشتمل القائمة على مجموعة من أحدث هواتف الشركة التي تم إطلاقها حديثاً، جنباً إلى جنب مع بعض الهواتف الأخرى المتواجدة منذ عدة سنوات.

لسنا متأكدين من موعد طرح النظام الجديد على أجهزة الشركة بشكل رسمي، ولكن بالتأكيد سيتعين الانتظار حتى أن تقوم جوجل بطرح الإصدار النهائي والمستقر من النظام. ولكن اطمئن تماماً نحن نتوقع أن يكون ذلك قبل نهاية العام الجاري.

الشيء الوحيد الغريب الذي استرعى نظرنا في قائمة الهواتف المدعومة هو غياب هاتف Find N2 Flip على الرغم من كونه حديث العهد. نعتقد أن الشركة حاولت فقط التركيز على بعض الهواتف للتأكيد على قدوم النظام الجديد من أجلها نظراً لأن هناك العديد من الهواتف الأخرى التي لا تزال غير متواجدة في القائمة وعلى رأسها Oppo Find X6 Pro.