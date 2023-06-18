نظام iOS 17 – عهد جديد في عالم تطبيقات الايفون!

أثناء انتظارنا لخبر يشرح صدورنا من ابل عن دعم نظام iOS 17 لتحميل التطبيقات من المصادر الخارجية، أعلنت ابل عن واجهة برمجة جديدة لأداة TipKit التي ستسمح للمطورين بتوفير وتقديم العديد من النصائح القيمة للمستخدمين بداخل تطبيقاتهم للتحقق من الميزات المخفية والأكثر إثارة للاهتمام.

ستكون هذه الميزة متوفرة على جميع أنظمة ابل الأساسية بما في ذلك iOS 17 و iPadOS 17 و MacOS Sonoma و WatchOS 10 و tvOS 17.

سيساعد نظام iOS 17 المستخدمين على فهم مزايا التطبيقات الخفية بشكل أفضل

ستساعد هذه الميزة المطورين على إدراج النصائح والإرشادات بداخل التطبيقات الخاصة بهم، ما يسمح للمستخدم بفهم جميع الميزات والتحقق منها والاستفادة من الأدوات المُدمجة بداخل التطبيقات لتنفيذ وإنجاز المهام والوظائف بشكل أفضل وعلى النحو المثالي كما لو كان المستخدم واحداً من فريق مطوري التطبيق.

للأسف لا نعلم حتى الآن كيف ستبدو هذه الميزة. ولكن من الممكن أن يتم توفير زر مُحدد بجانب أزرار أو عناصر واجهة المستخدم الرئيسية في التطبيقات، والتي ستدوم لمُهلة زمنية محددة.

ستكون هذه الإضافة بمثابة مجموعة من المعلومات والإرشادات التي تساعد المستخدم على فهم طريقة عمل التطبيق بشكل أفضل، والتحقق من الميزات الرئيسية والفرعية وطرق عملها وكيفية استخدامها.

بهذا الشكل يُمكن لمطوري التطبيق تقديم النصائح والمساعدات للمستخدمين بشكل أفضل، ومن الواضح أن هذه الميزة ستكون واحدة من الميزات الرئيسية لشركة ابل في جميع أنظمتها الأساسية من الآن فصاعدا.

لقد عقدت ابل جلسة مُخصصة أثناء مؤتمر WWDC 2023 من أجل المطورين خصيصاً لدراسة هذه الإمكانية وكيف من الممكن أن يستفيد مطوري التطبيقات منها على نحو كامل.

كشفت ابل عن الواجهة البرمجية الجديدة لأداة TipKit التي ستكون بمثابة إطار عمل جديد للمطورين المهتمين، ولكن يبدو الوثائق النصية المرتبطة بهذه الإمكانية غير متوفرة حتى الآن.

من المتوقع أن يتم طرح أنظمة ابل الأساسية بشكل رسمي في وقت لاحق من العام الجاري، وهذا قد يكون خلال شهر يوليو إذا التزمت ابل بنفس الجدول الزمني المُعتاد.

خلال هذه الفترة سيبدأ مطورو التطبيقات في استخدام أداة TipKit الجديدة وتضمينها بداخل تطبيقاتهم كي تكون جاهزة عندما يحين موعد طرح نظام iOS 17 بشكل رسمي.