السعودية تعلن الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المُبارك

أعلنت السعودية، مساء الأحد، أن يوم غدٍ الاثنين أول أيام ذي الحجة لعام 1444 هجري، وأن عيد الأضحى المُبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن المحكمة العليا السعودية تأكيدها في بيان، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وأن الاثنين أول أيامه.

وبذلك يكون الثلاثاء الموافق 27 يونيو الحالي هو يوم الوقوف بعرفة، والأربعاء 28 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى المُبارك.

