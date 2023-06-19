نظام iOS 17 سيساعد السائقين على فهم رموز لوحات القيادة التحذيرية!

جميعنا تعرضنا لمثل هذا الموقف: أن يظهر ضوء أحد رموز لوحات قيادة السيارة التحذيرية دون أن يكون لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك. في مثل هذه الحالة، كان الخيار الوحيد الذي نلجأ إليه هو البحث على الويب عن مدلول تلك الرموز وإلى أي تشير بالضبط لمعرفة الإجابة الصحيحة.

ولكن مع نظام IOS 17، لن تلجأ للبحث على الويب مرة أخرى. فبمساعدة هاتفك الايفون ستتمكن من فهم معاني الرموز بشكل أسرع من خلال ميزة البحث عن الصور الجديدة. بالتأكيد لن نترككم هكذا، وسنحاول أن نوضح لكم جوهر هذه الميزة بكل ما دلينا من تفاصيل مثيرة للاهتمام.

حسناً، بادئ ذي بدء، سوف تتيح هذه الميزة الجديدة في نظام iOS 17 التعرف على الرموز بداخل الصور، وليس ذلك فقط، بل وستساعدنا أيضاً في الحصول على اقتراحات مساعدة من مساعد سيري الصوتي.

انتظر قليلاً، هذا ليس كل شيء. يُقال أن الإصدار التجريبي من نظام iOS 17 – المتاح حالياً للمطورين والمشتركين في البرنامج التجريبي – الحصول على معلومات إضافية وشرح الغرض الحقيقي من وراء ضوء الأزرار الموجودة على لوحة قيادة السيارة.

كيف سيساعد نظام iOS 17 في فهم رموز لوحات القيادة من خلال ميزة البحث عن الصور؟

مع الإصدار التالي من نظام iOS ستتمكن من التعرف على معاني ودلالات رموز لوحات القيادة عن طريق التقاط صورة لها بوساطة هاتفك الايفون، ودون أن تكون مُضطر على تفعيل أي إعدادات إضافية أو فعل أي شيء آخر.

في الواقع، كل ما ستحتاج له هو اتصال إنترنت وأحدث إصدار من نظام iOS المتوقع طرحه في يوليو القادم بشكل رسمي. بمجرد أن تقوم بالتقاط صورة بهاتفك الايفون لأضواء الرموز الظاهرة على شاشة لوحة القيادة، سوف يعرض الهاتف تلقائياً خاصية البحث عن الرموز وسوف يعرض لك معنى كل رمز من الرموز المُضاءة في قائمة منفصلة.

هذه الميزة لن تكون مُقتصرة على رموز لوحات القيادة فحسب، وإنما ستشمل أيضاً جميع الأضواء الأخرى. للأسف لا يزال إصدار iOS 17 التجريبي متاح للمطورين فقط، وأولئك المشتركين في برنامج الاختبار التجريبي. لقد شرحنا لكم في تقرير سابق كيفية تثبيت تحديث iOS 17 التجريبي إذا كنت لا تطيق الانتظار.

ومع ذلك، نحن نوصي بالانتظار قليلاً، فلم يعد متبقي سوى أسابيع قليلة على طرح الإصدار النهائي والمستقر من النظام، وذلك تحسباً لتجنب أي مشاكل في طريقة عمل الإصدار التجريبي.

على كل حال، من المفترض أن تمثل ميزة البحث عن الصور الجديدة في نظام iOS 17 تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للسائقين الجُدد أو عديمي الخبرة فيما يتعلق بالقيادة والرموز التحذيرية الخاصة بلوحة التنبيهات، وبالتأكيد هناك الكثيرين منهم – ربما يكون أنا أو أنت وغيرنا الكثير.

كل ما تحتاجه هو التقاط صورة واتصال بالإنترنت للحصول على جميع المعلومات اللازمة. هذه التقنية ستكون مثال حي لإثبات أن التكنولوجيا ليست متواجدة فقط من أجل خدمة البشرية، ولكن أيضاً لجعل حياتنا أكثر راحة وسهولة.