اعتماد بطارية جالكسي S23 FE بشكل رسمي يشير إلى إطلاق وشيك!

لسبب غير معلوم قررت سامسونج إلغاء هاتف جالكسي S22 FE العام الماضي ولكن يبدو أن الشركة الكورية حريصة على إعادة إحياء هذه السلسلة هذا العام من خلال هاتف جالكسي S23 FE.

أفضل هاتف في تشكيلة جالكسي Fan Edition حتى هذه اللحظة كان هاتف جالكسي S20 FE وهو أول هاتف في تشكيلة FE. لقد كان رخيص الثمن ويتمتع بجميع المقومات التي تجعله أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة دون المساومة على جودة التصميم أو الميزات. حقاً، لقد كان هاتف مثير للإعجاب.

هاتف جالكسي S23 FE قادم خلال وقت قريب

ولكن مع إلغاء هاتف جالكسي S22 FE العام الماضي، أصبح لدى سامسونج وقت كافِ للراحة من هذه التشكيلة من أجل الاستعداد للطراز الجديد هذا العام بشكل لائق.

من الممكن أن يصبح هاتف جالكسي S23 FE بمثابة حل وسطي ذات قيمة عالية بعد مرور عدة أشهر على إطلاق سلسلة جالكسي S23 باهظة الثمن. ستحاول سامسونج من خلال الإصدار التالي أن تمنح المستخدمين الميزات الثورية التي تتمتع بها هواتف جالكسي S23 الرئيسية ولكن بسعر أرخص، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتم التضحية ببعض الأشياء في عدة جوانب.

وبناءً على التسريبات الأخيرة، تحاول سامسونج التحرك سريعاً لجلب هاتف جالكسي S23 FE إلى الأسواق خلال وقت قريب جداً. أحدث هذه التسريبات تشير إلى أن بطارية جالكسي S23 FE حصلت بالفعل على شهادة Safety Korea مما يعني أن الهاتف أصبح على أتم الاستعداد للطرح في موطن الشركة الرئيسي.

تم رصد البطارية برقم طراز EB-BS711ABY والتي تم تصنيع خلاياها بواسطة شركة الطاقة الصينية Amperex ولكن لم يتم الكشف عن سعة البطارية حتى الآن. ومع ذلك، من خلال الشائعات السابقة، فعلى الأرجح سيشتمل الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن تدعم الشحن السلكي بسرعة 25 وات.

وبحسب التسريبات السابقة، يُقال أن سامسونج تخطط لتجهيز الهاتف بواسطة معالج Exynos 2200 SoC مع خيارين من الذاكرة العشوائية على شكل 6 أو 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

سيمتاز الهاتف بكاميرا دقتها 50 ميجابكسل وعلى الأرجح سيتم إطلاقه في وقت ما قبل إطلاق هواتف الجيل الخامس القابلة للطي. هذا يعني أنه من المفترض أن يأتي الهاتف قبل شهر أغسطس القادم.