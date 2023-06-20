طراز iPhone 15 متوسط التكلفة يستنسخ ميزة هامة من هواتف iPhone 14 Pro!

لقد أشارت العديد من التسريبات إلى أن طراز iPhone 15 الأساسي سيشتمل على ميزة الجزيرة الديناميكية عندما يتم إطلاقه في سبتمبر القادم من العام الجاري، وهذه ليست أخبار جديدة.

ولكن الخبر الجديد والأكثر أهمية هو أن الهاتف سيمتاز بمستشعر الكاميرا الرئيسي بدقة 48 ميجابكسل أيضاً. على الرغم من إنها ليست المرة الأولى التي نرصد فيها هذه المعلومة أيضاً، ولكننا لم نكن على يقين من صحتها من خلال التسريبات السابقة.

هاتف iPhone 15 بكاميرا 48 ميجابكسل لأول مرة

مؤخراً تم التأكيد على هذا الخبر بواسطة موقع iTHome والذي ذكر في تقريره أن شركة Sony تقدمت بطلب إلى شركة TSMC التايوانية المُصنعة لرقائق السيليكون من أجل مساعدتها في تلبية وإدارة طلبيات جميع طُرز iPhone 15 التالية لشركة ابل والتي تحتوي جميعها على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

للتذكير، يشتمل طراز iPhone 14 الأساسي بكاميرا مزدوجة على شكل مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. هذا هو بالضبط نفس إعداد الكاميرا الذي جاء عليه هاتف iPhone 13 باستثناء بعض التحسينات وفتحات العدسة الأوسع التي حصل عليها طراز iPhone 14.

أن يحتوي طراز iPhone 15 متوسط التكلفة على مستشعر 48 ميجابكسل الرئيسي على أشقائه الأغلى ثمناً هو خبر رائع لعشاق العلامة التجارية، وسيكون سبباً رئيسياً لحث عدد أكبر من المشتريين على تفضيل الطراز الأساسي والاكتفاء به.

كان iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max هي أولى هواتف شركة ابل التي تمتاز بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 48 ميجابكسل عن طريق تقنية دمج وحدات البكسل التي ينتج عنها نتائج أفضل وجودة أعلى أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة فضلاً عن أهميتها في تحسين معايرة ودقة الألوان.

وبالتالي، من المحتمل أن يتم إعادة تصميم وحدة ونتوء الكاميرا الخلفية من الصفر على طراز iPhone 15 الأساسي. ولكن هل يا ترى هذا يعني أن شركة ابل تريد تضييق الفجوة بين الطُراز الأساسي وأشقائه الــ Pro الأغلى ثمناً؟

نعتقد أن الأمر لن يكون كذلك. فمن المتوقع أن تحصل طُرز Pro على العديد من التحسينات كاميرا الملموسة مقارنة بطُرز Pro الحالية، والتي بالطبع لن يتمتع بها طراز iPhone 15.

هناك حتى شائعات تشير إلى أن ابل تعمل على طراز جديد باسم iPhone 15 Ultra والذي سيشهد ترقية مدهشة في قسم الكاميرا. يُقال أن إحدى طُرز Pro أو كلاهما قد يحتويان على مستشعرات بيرسكوب وأكبر مستشعرات كاميرا تم رؤيتها على أي ايفون على الإطلاق.

من الممكن أن يأتي طراز Ultra بكاميرا تيليفوتوغرافي ذات عدسة متغيرة – هذا إذا كان مُقدر له بالظهور هذا العام. ومع ذلك، لا يزال iPhone 15 يفتقر إلى واحدة من أهم الخصائص التي تُميز طُرز Pro وهي ميزة معدلات التحديث التكيفية من 1~120 هرتز والمُتعارف عليها باسم خاصية ProMotion والمسؤولة عن تحسين سلاسة العرض بناءً على نوع المحتوى المعروض على الشاشة.