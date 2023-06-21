سامسونج تختبر تحديث One UI 5.1.1 على بعض الأجهزة – الطرح قريباً!

بحسب التسريبات فلقد بدأت سامسونج اختبار تحديث One UI 5.1.1 بالفعل على بعض هواتفها الذكية، ويبدو أن الهواتف المعنية هي سلسلة الجيل الخامس القابلة للطي، جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 المتوقع إطلاقهما لاحقاً هذا العام.

بحسب تقرير مطورو CheckFirm فلقد تم رصد تحديث جديد برقم إصدار SM-F731N و SM-F946N وهي من إصدارات السوفتوير التي لم يتم طرحها بشكل رسمي إلى الآن.

يُقال أن هذه الإصدارات هي بالفعل تعتمد على تحديث One UI 5.1.1 المستند إلى نظام أندرويد 13، ومع ذلك من المتوقع أن يشتمل التحديث على مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة.

في الوقت الحالي، يتم اختبار التحديث التجريبي على الطُرز الكورية من هواتف الجيل الخامس القابلة للطي المستقبلية. ولكن ما زلنا نتساءل عن ميزات التحديث القادم.

مميزات تحديث One UI 5.1.1

مما لا شك فيه سيأتي تحديث One UI 5.1.1 مُعبأ ببعض الميزات الجديدة، ولكن لسوء الحظ لم نحصل على إعلان رسمي من الشركة بهذه الميزات بعد.

ووفقاً لبعض المصادر فإن سجل التغيير الخاص بتحديث One UI 5.1.1 يشتمل بالفعل على مجموعة من الميزات، جنباً إلى جنب مع عدداً من إصلاحات الأخطاء والتحسينات الطفيفة في طريقة عمل واجهة المستخدم.

على الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد لموعد الكشف عن تحديث One UI 5.1.1 حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال مؤتمر الإعلان عن جالكسي زد فولد 5 وزد فليب 5. وهذا هو نفس النهج الذي اتبعته سامسونج مع هواتف الجيل الرابع القابلة للطي وتحديث One UI 4.1.1 العام الماضي.

شيء وحيد نحن على يقين منه هو أن واجهة المستخدم الجديدة ستتضمن مجموعة من الميزات الهامة لتحسين تجربة الاستخدام على الهواتف القابلة للطي وتعزيز الإنتاجية والتعامل مع المهام المتعددة. وسيتم طرح واجهة المستخدم على هذه الأجهزة في وقت لاحق من العام الجاري:

جالكسي زد فولد 4

جالكسي زد فولد 3

جالكسي زد فولد 2

جالكسي زد فليب 4

جالكسي زد فليب 3

جالكسي زد فليب

بالتأكيد هناك العديد من هواتف سامسونج الرئيسية سلسلة جالكسي S فضلاً عن هواتف الفئة المتوسطة من عائلة جالكسي A التي ستحصل على التحديث الجديد على مدار الأشهر التالية.