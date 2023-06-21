هل هذا وقت مناسب لشراء MacBook Air الجديد؟

يعد جهاز ماك بوك آير – MacBook Air أحد أكثر الحواسيب المحمولة شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم، وليس ذلك فقط، بل هو أكثر أجهزة ابل مبيعاً على مر السنين.

يمتاز جهاز MacBook Air بتعويذة سحرية من شركة ابل تجعله الأكثر تفضيلاً بين جميع أشقائه، وذلك لسبب منطقي. فهو خفيف الوزن، أكثرهم نحافةً، قوي جداً على صعيد مستوى الأداء فضلاً عن كونه أحد أرخص أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تبيعها الشركة الأمريكية.

جميع هذه الأسباب هي مزيج قوي من الدوافع التي تحث غالبية الأشخاص على تفضيله والاكتفاء به. بمعنى آخر، إذا كان هذا الجهاز يلبي جميع احتياجاتك، فما الداعي من شراء جهاز أغلى ثمناً؟

وفي آواخر عام 2020، أصبح جهاز ماك بوك آير يعمل بواسطة شرائح المعالجة الخاصة بشركة ابل. لقد كانت قفزة قوية لم نكن نتوقعها، ولم تكن في الحسبان.

ثم بعد ذلك في عام 2022 أزاحت ابل النقاب عن جهاز ماك بوك آير بشريحة Apple M2 ولقد تم تحسين الجهاز بشكل كبير من حيث جودة التصميم وعتاد الهاردوير الداخلي جنباً إلى جنب مع العديد من الميزات والتحسينات الإضافية الأخرى.

ثم أخيراً في 5 يونيو الماضي، أعلنت ابل عن جهاز ماك بوك آير قياس 15 إنش. هذا هو أول MacBook Air في تاريخ ابل يأتي بشاشة بهذا الحجم، ولكنه لا يزال يعمل بواسطة معالج Apple M2.

هل هذا وقت مناسب لشراء MacBook Air 15-inch؟

ذكرت ابل خلال الإعلان أن جهاز ماك بوك آير هو أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة شعبية على مستوى العالم، وهو ليس أمراً جديداً. فهو بالفعل جهاز رائع.

وقد يكون هذا هو الوقت المناسب بالفعل للشراء لسبب منطقي وهو أنه من المستبعد أن يتم ترقية الجهاز بشاشة أخرى في عام 2024 بعد أن جاء بالفعل الجهاز بشاشة 15.3 إنش.

هذه كانت واحدة من أهم الترقيات الأكثر طلباً، وها هي في متناول اليد. لذا، بعيداً عن المواصفات الفنية الأخرى، فهذا الجهاز سيكون قادراً على مواكبة الأمور بشكل لائق على مدار السنوات القليلة القادمة.

السببين الوحيدين اللذين قد يجعلاك تنتظر لعام 2024 هو إما أن تنتظر انخفاض كبير في السعر أو تنتظر لمعالج Apple M3 التالي.

بطبيعة الحال، تبدأ فترة الحسومات والخصومات في الجمعة الأخير من شهر نوفمبر (الجمعة البيضاء). ولكن هذا لا يعني أنك مُضطر على الانتظار كل هذه الفترة الزمنية من أجل الحصول على الجهاز بسعر مُخفض بفضل المنافسة المتواصلة على مدار العام بين متاجر البيع المختلفة.

سيناريوهين مختلفين استناداً إلى ما كنت تفضل شراء جهاز MacBook Air 15-Inch في الوقت الحالي أم الانتظار لفترة أطول.

يأتي جهاز ماك بوك آير الجديد بمعالج M2 مما يعني أن الاختلافات بينه وبين طراز العام الماضي ستكون طفيفة جداً من نواحي الأداء. العديد من المواصفات والمعايير الأخرى هي نفسها دون اختلاف: عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة معرف اللمس (بصمة الإصبع) ولوحة عرض Liquid Retina وكاميرا 1080 بكسل وبلوتوث 5.3 واتصال WiFi 6 ومنفذ شحن MagSafe ومنفذين USB-C آخرين.

بعض الاختلافات الدقيقة عن طراز العام الماضي متمثلة في الأداء الصوتي إذ يمتاز الإصدار الجديد بنظام صوتي ومكبرات صوت مُخصصة لإلغاء الاندفاع لتقديم ترددات منخفضة للمساعدة على تمييز الجهير وتوفير مشهد صوتي أكثر ثراءً وديناميكية. أما إصدار العام الماضي فهو يحتوي على 4 مكبرات صوتية فقط، والتي لا تزال أفضل من المكبرات الاستريو المتاحة على جهاز MacBook Air 2020.

السيناريو الآخر وهو التمهل وعدم التسرع في الشراء. للوهلة الأولى يبدو أن جهاز MacBook Air الجديد يأتي بسعر أعلى من نفس الجهاز إصدار العام الماضي على الرغم من أن كلاهما بنفس المعالج، يستثنى من ذلك حجم الشاشة لصالح الإصدار الجديد.

ومع ذلك، فإن فرق السعر لا يتعدى 200$ وهو فاصل منطقي إذا ما وضعنا بالاعتبار حجم الشاشة الأكبر والنظام الصوتي الأحدث.

على الرغم من أن القرار الأخير يعود لك بالكامل، ولكن إذا كنت تريد نصيحة شخصية، فنحن نوصي بالانتظار بضعة أشهر إلى أن يحصل الجهاز على بعض الخصومات.